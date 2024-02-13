9 странных правил: власти деревни придумали, как отогнать "злых" духов после загадочных смертей

Жителей предупредили, что 8, 14 и 15 числа каждого месяца нельзя приводить скот и приносить рис, лесные травы, дрова, землю и камни. Посетители деревни тоже должны соблюдать новые требования.

Жители деревни Бан Кхоп Кланг Нуеа в Исаане (Таиланд) "отгоняют злых духов" с помощью девяти странных правил, которые должны соблюдать местные жители. Они появились после череды загадочных смертей. Об этом пишет The Thaiger.

Чтобы "отогнать злых духов" ввели полный запрет на мертвые тела и установили даты, когда в деревню можно привозить дрова и уголь.

62-летний местный житель Кхам-у утверждает, что жители не обращают внимания на старинные устои жизни, и говорит, что их современные идеи могут нарушить традиции. Предполагается, что большинство странных смертей — это молодые люди с заболеваниями, которые не должны были привести к летальному исходу.

Не желая больше рисковать, власти деревни разработали девять правил, которым должны следовать все жители. Теперь им запрещено приносить в трупы из других мест, а на территории Бан Кхоп Кланг Нуеа нельзя убивать четвероногих животных. Жителей также предупредили, что 8, 14 и 15 числа каждого месяца в деревню нельзя приводить скот и приносить рис, лесные травы, дрова, землю и камни.

Табличку с правилами установили на въезде в деревню Фото: Sanook

В эти же дни запрещено приносить в дома древесный уголь. По словам Кхам-у, жителям деревни также запрещено сжигать дрова для получения собственного угля в любое время. Были также разработаны особые способы транспортировки мяса: нельзя подвешивать коровьи ноги во время перевозки.

Хотя правила могут быть своеобразными, пожилой мужчина утверждает, что они остановили загадочные смерти. В деревне был проведен ритуал, чтобы "отогнать злых духов", а на въезде установили табличку с новыми правилами. Паттама Пратхумван, глава Бан Кхоп Кланг Нуеа, говорит, что за их нарушение посетители будут оштрафованы на 500 батов (532 гривны).

Полный свод правил выглядит следующим образом:

Не приносить в деревню трупы из других мест.

Не убивать четвероногих животных в пределах деревни.

Не запасать и не молоть рис 8, 14 и 15 числа каждого месяца.

Запрещается приносить в деревню травы 8, 14 и 15 числа каждого месяца.

Не приносите дрова в деревню 8, 14 и 15 числа каждого месяца.

Не приносите в деревню землю или камни 8, 14 и 15 числа каждого месяца.

Не храните в домах древесный уголь 8, 14 и 15 числа каждого месяца.

Не подвешивайте коровьи ноги при перевозке мяса в деревню.

Не сжигайте дрова для получения древесного угля в деревне.

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