"Сокровище детства": редкую карточку Pokemon можно продать за 6 млн долларов (фото)

С момента запуска Pokemon TCG многие экземпляры из этой коллекции резко выросли в цене и стали еще более популярными среди коллекционеров. Некоторые из них могут стоить миллионы долларов.

Компания TheToyZone опубликовала результаты своего нового исследования, в ходе которого выяснилось, что многие культовые игрушки 90-х годов сегодня стоят огромных денег, а самое большое "сокровище детства" оценивается в 6 миллионов долларов. Об этом пишет The Mirror.

Обсуждая влияние миллиардного кассового хита "Барби" на продажу кукол, авторы исследования обнаружили, что цена на игрушку выросла, так как спрос на нее резко увеличился. Поэтому сотрудники компании TheToyZone обнаружили некоторые из самых редких и ценных игрушек, которые сейчас ищут коллекционеры. Они могут просто лежать под кроватью или в забытой коробке на чердаке и при это стоить целое состояние.

Сотрудники компании попросили людей проверить свои коробки со старыми вещами и быть внимательными, ведь где-то среди них может заваляться именно та игрушка, которая стоит огромных денег.

Также они показали список самых ценных продаж за последние годы:

Картридж Mario Kart для N64 стоимостью $21 000 — самая дорогая винтажная игра Nintendo, которая была продана;

Карточка с Пикачу Логана Пола за $6 млн — самая дорогая карточка Pokemon 90-х годов;

Самая дорогая фигурка 90-х годов продана за $10 000 — несмотря на то, что персонаж Scratch The Cat появился только в видеоигре по родительской франшизе Teenage Mutant Ninja Turtles;

Чаризард из 1-го издания Shadowless Base set за $420 000 — это вторая самая дорогая карта Pokemon;

Оригинальная система Nintendo 64 1996 года за $5 651.

Топ 10 самых дорогих карточек Pokemon 90-х годов Фото: TheToyZone

Британское издание также отмечает, что не только старые игрушки могут стоить целое состояние. Одна женщина рассказала, как она обрадовалась, купив яркую вазу в магазине Goodwill всего за 3,98 доллара, и была ошеломлена, когда на аукционе за нее выручили 107 000 долларов.

"Я купила ее, думая, что она будет красиво смотреться в моем доме. Я точно не покупала с мыслью о продаже", — рассказала Джессика Винсент.

Однако ее мнение изменилось, когда она попыталась узнать больше о происхождении произведения искусства. 13 декабря ваза была успешно продана в аукционном доме Райта за 107 100 долларов. Победитель торгов, ведущий коллекционер из Европы, попросил не разглашать его имя.

Ранее Фокус сообщал, что редкий комикс о "паучке" продали за рекордные $1,38 млн. На аукционе Heritage Auctions были проданы и другие ценные серии комиксов о разных популярных супер-героях, на которые коллекционеры не жалели денег.

Также стало известно, что супружеская пара из США нашла старинные письма во время ремонта дома. Мэтт и Кэрри Тессмер провели собственное расследование, чтобы узнать, кем был автор посланий. Кроме писем, были обнаружены и другие старинные предметы.