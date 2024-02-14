В РФ порноактрису Сашу Грей нарядили снегурочку, а затем заменили на украинскую модель (фото)
В администрации села Агаповка заявили, что никто из чиновников не отнесся серьезно к этому изображению. Позже лицо заменили на фото девушки, которая очень похожа на украинскую модель Валерию Гайдукевич из Киева.
В России в Челябинской области на заборе разместили изображение с бывшей порноактрисой Сашей Грей в образе Снегурочки. Об этом сообщает российское издание "Подъем".
Сообщается, что изображение появилось в селе Агаповка. В местной администрации заявили, что лицо порноактрисы поставили "по ошибке". Местные жители начали жаловаться, а потому доску с лицом Грей заменили.
В администрации также заявили, что никто из чиновников не отнесся серьезно к этому изображению.
Позже стало известно, что изображение заменили на фото девушки, которая очень похожа на украинскую модель Валерию Гайдукевич из Киева.
Правда, один из агаповских пабликов сообщил, что на изображении теперь местная девушка.
"Уже сегодня в обед на месте, где вчера красовалась заморская красавица, появилась новая версия Снегурочки, которая символизирует Зимнюю сельскую спартакиаду-2024. По словам жителей, теперь на фото — одна из местных девушек", — говорится в сообщении.
Издание пишет, что на вопрос о том, действительно ли "новая" девушка — местная жительница, в администрации села не ответили.
Ранее сообщалось, что женщина, которая 17 лет боролась с волосатостью, внезапно отрастила бороду. В 18 лет женщину начали путать с мужчиной, поэтому она начала посещать салоны красоты и удалять лишнюю растительность на теле, но это не очень помогало.