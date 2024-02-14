"Это дешевле": студент добирается на учебу на самолете из-за цен на жилье (видео)

Сразу после занятий Тим Чен отправляется не домой, а в аэропорт. Высокие цены на жилье вынудили парня дважды в неделю летать на самолете, чтобы добраться в университет.

Заоблачные цены на аренду жилья в Ванкувере (Канада) вынуждают многих жителей искать творческие пути, чтобы заниматься своими делами в городе. Именно так поступил Тим Чен, чтобы не платить огромные деньги. Об этой необычной истории пишет CTV News Canada.

Для парня, который является студентом последнего курса факультета искусств Университета Британской Колумбии (UBC), дорога на занятия выглядит совсем по-другому. Тим два раза в неделю добирается на учебу самолетом.

"Я подумал, почему бы мне не остановиться в Калгари, а потом просто прилететь сюда, ведь лететь всего час, это то же самое, что ехать на автобусе. Это дешевле чем снимать жилье", — рассказал он.

Чен родом из Калгари. До этого он жил в Ванкувере, пока учился в UBC, но осенью, уезжая на каникулы, покинул свою квартиру, которую снимал. Когда он вернулся, его ждал шок от цен на жилье.

"Когда я проверил цены на жилье, то подумал, что они сильно выросли. Мне нужно платить около 2500 долларов за аренду, так что я не чувствовал, что смогу это делать", — пояснил канадец.

Сразу после занятий Тим Чен отправляется не домой, а в аэропорт Фото: CTV News

Он начал изучать цены на перелеты из Калгари в Ванкувер и понял, что они составляют около 150 долларов в оба конца. Он посещает два занятия в неделю в университете. В общей сложности он будет платить за перелеты около 1200 долларов в месяц, пока живет дома с родителями в Калгари. В конечном итоге это гораздо дешевле, чем средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Ванкувере, которая составляет около 2100 долларов.

"В общей сложности у меня три часа занятий, после занятий я возвращаюсь в автобус и еду обратно в аэропорт!" — сказал Чен.

Издание отмечает, что Ванкувер по-прежнему остается самым дорогим городом Канады для арендаторов. Но найти жилье еще сложнее, поскольку доля вакансий в городе составляет 0,9 процента.

Чен планирует летать в университет на свои два занятия до конца учебного года.

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