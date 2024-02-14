Женщина познакомилась с мужчиной в мусорном баке и вышла за него замуж (фото)

Эрин Шеффилд вышла замуж благодаря необычному хобби. Ее будущий муж по имени Дэйв поддержал ее увлечение и даже дарил подарки найденные в горе мусора.

В США двое одиноких людей любили покопаться в мусоре, но именно это и привело к тому, что они полюбили друг друга. 39-летняя Эрин Шеффилд и ее 35-летний муж Дэйв познакомились в мусорном баке в Буффало, штат Нью-Йорк, в 2009 году. Об этом пишет New York Post.

Парень в то время получал диплом инженера-механика в Университете Буффало, а девушка недавно переехала туда, чтобы работать в магазине велосипедов. Пара, которая обручилась в 2020 году, поженилась в 2021-м и ждет первого ребенка в апреле, рассказала о том, как начался их роман.

Эрин Шеффилд занимается дампстер-дайвингом, исследуя мусорные контейнеры в поисках предметов, которые можно перепродать или использовать себе. Она впервые встретила Дэйва в 2009 году, когда они оба занимались этим же делом. Оказалось, что мужчина тоже увлечен дампстер-дайвингом.

"Я начала нырять в мусорные контейнеры еще в колледже. Дэйв был очень похож. Я только что переехала в Буффало и самостоятельно занялась исследованием помоек", — объяснила американка, которая сейчас работает координатором благотворительных организаций.

В этом году пара ожидает ребенка Фото: SWNS

Однажды, когда Эрин занималась разбором мусорных контейнеров в Университете Буффало, она заметила своего будущего мужа.

"Мы познакомились на помойке. Я увидела его в другом мусорном баке, высунула голову и спросила, что он делает. Он выбрался наружу, мы привели себя в порядок и провели день, ковыряясь в мусоре. Мы обменялись номерами, продолжили общаться и с тех пор прыгаем вдвоем", — сказала она.

Дэйв стал "глотком свежего воздуха" для Эрин, которая с трудом объясняла своим знакомым, что любит копаться в мусоре. Спустя несколько месяцев совместных дружеских погружений они стали парой, а их хобби превратилось в прибыльное занятие после того, как они начали продавать найденные вещи. Занимаясь дайвингом в кампусе, они находили в мусорных баках учебники, дорогие калькуляторы, канцелярские принадлежности и даже стиральный порошок. Когда разразилась пандемия COVID-19, они начали находить в мусорных баках еще больше ценных вещей.

Среди их находок были металлолом, мебель и другие предметы повседневного обихода, которые они начали продавать на eBay или Facebook Marketplace.

"Я бы сказал, что мы зарабатываем 20 000 долларов в год на перепродаже", — отметил Дэйв.

В будущем они планируют открыть собственную компанию под названием Lost Goods Фото: SWNS

Однако пара не только находит товары для продажи, но и делают друг другу романтические подарки.

"Я нашел розы в мусорном баке на нашу годовщину — они были идеальны и даже не стары. Я много чего нахожу — особенно в предрождественские месяцы. Если я нахожу что-то, что, как я знаю, понравится Эрин, я беру это", — добавил он.

Помимо роз, Дэйв говорит, что дарил своей любимой кофейные кружки, подсвечники, свечи и цветочные горшки. В будущем они планируют открыть собственную компанию под названием Lost Goods, где будут торговать предметами, найденными на помойках.

Ранее Фокус сообщал, что парень бросил девушку в День святого Валентина, потому что она много ела во время ужина. Романтическое свидание влюбленной пары началось хорошо, но неожиданно для женщины закончилось расставанием. Они обменялись подарками, а после ужина мужчина бросил девушку по СМС.

Также стало известно, что женщина развелась с мужем через 48 часов после свадьбы. Мужчина по имени Джейк начал смотреть видео со свадебными розыгрышами в преддверии свадебной церемонии и несмотря на обещание не делать ничего подобного, проигнорировал просьбу возлюбленной.