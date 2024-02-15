Пользователи TikTok "минируют" свои гостиничные номера ради безопасности (видео)

В социальных сетях набирают популярность ролики, в которых создатели контента якобы пытаются защитить свое жилье в стиле фильма "Один дома". Эксперты по безопасности поделились своим мнением по этому поводу.

Многих людей заинтересовал новый тренд в TikTok. Его суть заключается в том, чтобы оставаться в безопасности в своем гостиничном номере, используя некоторые подручные предметы. Создатели контента блокируют дверь полотенцами, вешалками, оснащенным сигнализацией ограничителем, гладильной доской или тяжелой мебелью, а за всем этим наблюдает беспроводная видео камера. Об этом пишет The Washington Post.

В социальной сети TikTok набирают популярность ролики, в которых создатели контента якобы пытаются защитить свое жилье в стиле фильма "Один дома". Иногда это сопровождается фоновой музыкой, иногда странным выбором гардероба, но также комментариями людей, которые советуют авторам никогда не выходить из дома, если они так волнуются за свою безопасность.

"Вы забыли закрепить ведро с краской, которое падает вниз, когда открывается дверь", — написал один человек под видео, которое содержит девять советов по безопасности.

Что стоит за этой тенденцией

Издание отмечает, что неясно, почему такие видео набирают популярность. Статистика преступлений в отелях труднодоступна, но, согласно имеющимся данным, в 2022 и прошлом году их количество в Соединенных Штатах снизилось, после того как в предыдущие два года число убийств выросло.

"Убийства продаются. Для людей, потребляющих постоянный контент о настоящих преступлениях, хаки безопасности могут стать успокаивающей контрмерой, продающей обещание, что если я сделаю то, что показано в этих видео, я буду в безопасности", — говорит Трейси Уолдер, бывший сотрудник ЦРУ и агент ФБР.

Американка считает, что некоторые материалы, посвященные безопасности, питаются беспокойством и страхом людей. Уолдер также поделилась советами по безопасности в путешествиях, но без "минирования". Ее подход заключается в том, чтобы сделать безопасность дешевой, легкой и быстрой. Главная цель это не добавлять беспокойства в жизнь людей из-за рутины.

"Почему-то люди считают, что если вы усложняете свою безопасность, то это позволит быть защищенным. Я жила в одних из самых опасных стран в мире. Это не так сложно. Просто не стоит усложнять", — добавила она.

По словам Уолдер, ее забота о безопасности начинается с того, где она остановилась в отеле: как правило, она избегает первого этажа, потому что туда легче проникнуть и там более оживленное пешеходное движение. Она предпочитает останавливаться между третьим и шестым этажами, чтобы не оказаться слишком высоко, если возникнет чрезвычайная ситуация и ей нужно будет быстро выбраться. Она использует все имеющиеся замки, как только попадает в номер, и засовывает под дверь резиновый ограничитель.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

Американская ассоциация отелей и гостиниц не стала рассматривать видеоролики о безопасности в отелях, но указала на программу безопасности, которую она представила в 2018 году, после массового расстрела в Лас-Вегасе из гостиничного номера и на фоне движения #MeToo против сексуальных домогательств и злоупотреблений. Организация также предоставляет советы по безопасности — в PDF, а не в видеороликах в социальных сетях.

Как оставаться в безопасности

Кевин Коффи, офицер полиции в отставке, который расследовал преступления против путешественников, а теперь обучает туристов, как быть умными в дороге, говорит, что лишь небольшой процент людей сталкивается с насильственными преступлениями. По его мнению, постояльцы отелей, которые чувствуют себя очень уязвимыми или могут оказаться в ситуации, когда их безопасность находится под угрозой, могут принять дополнительные меры безопасности.

Специалист рекомендовал поставить гладильную доску напротив двери, если путешественник один и у него нет второго дверного замка. Он советует путешественникам пользоваться сейфом и никогда не оставлять ноутбук в комнате из-за возможности кражи. Один совет для одиночных путешественников Коффи перенял от своей жены.

"Если кто-то подходит к двери, скажите что-то вроде: "Дорогой, сейчас принесут наш заказ, я закрою дверь в ванную". Затем закройте ее, чтобы создать впечатление, что в номере кто-то еще есть", — посоветовал американец.

По словам Коффи, во время тренингов он спрашивает участников, заходил ли кто-нибудь в их гостиничный номер, пока они там находились. По его словам, примерно 20-30 процентов людей отвечают утвердительно.

Иллюстративное фото Фото: freepik

Ассоциация отелей призывает гостей проверять, заперты ли раздвижные стеклянные двери, окна и смежные двери, всегда иметь при себе ключи от номера и обращаться на стойку регистрации, если в номер приходит человек, выдающий себя за сотрудника.

Ранее Фокус сообщал, что недовольные пассажиры начали громить аэропорт из-за отмены рейса. Люди, которые ожидали свой полет, напали на обслуживающий персонал и нанесли ущерб дорогостоящему оборудованию. Их рейс был задержан на целые сутки, а потом и вовсе отменен.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на вашу безопасность или здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.