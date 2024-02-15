Загадочная надпись на столе, купленном на распродаже, указывает на "захороненное тело"

Таинственное послание вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Многие люди выразили желание посетить указанное место, но это было небезопасно.

Координаты "захороненного тела", нацарапанные на ящике в столе, который 5 лет назад купили в комиссионном магазине до сих пор будоражат сознание людей. Об этой истории вспоминает британский таблоид Daily Star.

Тайна остается не раскрытой. Необычное происшествие началось около пяти лет назад, когда кто-то написал в Facebook, что купил стол в комиссионном магазине. И хотя в этом нет ничего необычного, надпись в столе вызвала тревогу у людей, поскольку гласила, что в определенном месте "похоронено" тело.

Послание указывало на координаты места, которое является частью полигона ВВС Эйвон-Парк в Киссимме, штат Флорида, США. Здесь находится короткая взлетно-посадочная полоса, а также площадки для запуска ракет. Издание отмечает, что координаты 27°36'32.6 "N 81°12'24.8 "W указывают именно на это место. Спутниковые снимки показывают, что за последние 5 лет ничего не изменилось.

Координаты 27°36'32.6 "N 81°12'24.8 "W указывают на место рядом с военной базой США Фото: Google Maps

Точные координаты указывают на обочину дороги, ведущей на полигон, на которой нет ни разметки, ни чего-либо еще, кроме зеленого кустарника. Согласно информации на сайте базы, Эйвон-Парк — это территория, которую используют для изучения того, что происходит вокруг полигона, когда его используют вооруженные силы.

"Исследование призвано защитить здоровье, безопасность и благополучие населения, одновременно обеспечивая возможность военным службам и агентствам национальной безопасности проводить необходимые тренировки на полигоне. Жизнь рядом с полигоном в Эйвон-Парке (APAFR) не должна сильно повлиять на вашу собственность или образ жизни. Однако в целях безопасности жителей окрестностей и военнослужащих могут действовать некоторые ограничения", — говорил представитель ВВС США.

Стол купили в комиссионном магазине Фото: коллаж Фокус

Когда сообщение впервые стало вирусным, мужчина живущий неподалеку, дал совет всем, кто собирается отправиться на это место.

"Я владею рекреационной недвижимостью к северу от этого места. Как уже говорилось, место, отмеченное булавкой, находится внутри полигона Avon Park Bombing Range или вспомогательного поля MacDill AFB, как оно официально называется. Если вы немного уменьшите масштаб и посмотрите на север, то увидите Ассоциацию владельцев недвижимости River Ranch (RRPOA), наши лагеря и линию забора, разделяющую RRPOA и полигон. Мы ездим на своих четырехколесных мотоциклах в самый конец территории и смотрим, как они проводят бомбардировки. Помимо того, что вы нарушаете границы военного объекта, вам не стоит отправляться туда в поход. Там много неразорвавшихся боеприпасов. База выдает разрешения на охоту на территории базы, но это не рядом с тем местом, которое указали на столе", — написал он на Reddit.

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