Семейная драма: мужчина умолял посадить его в тюрьму из-за злых родственников (видео)

Мужчину по имени Ануча поймали на краже в магазине. После задержания он рассказал сотрудникам полиции, что ступил на тропу преступлений из-за родителей.

В Таиланде мужчина украл сумочку и умолял полицейских посадить его в тюрьму, чтобы он смог сбежать от проблем в своей семье. Об этом пишет The Thaiger.

15 февраля, в провинции Чаченгсау, в районе Банг Паконг, 42-летний мужчина по имени Ануча был задержан сотрудниками полиции за кражу у владелицы магазина секонд-хэнд. Он регулярно посещал заведение и продавал вещи, которые ранее там же и украл. Хозяйка магазина, 62-летняя женщина по имени Яй, начала подозревать, что некоторые товары пропадают, и решила проверить записи с камер наблюдения, которые подтвердили ее опасения.

Когда она обвинила Анучу в краже, тот потребовал, чтобы она вызвала полицию. Во время того как женщина набирала номер, подозреваемый схватил ее сумочку и попытался сбежать из магазина. Сотрудники магазина и еще один мужчина сумели догнать его и задержать, несмотря на то, что тот прыгнул в пруд. При прибытии сотрудников полиции, Ануча разрыдался и умолял, чтобы его арестовали.

Пытаясь сбежать мужчина прыгнул в пруд Фото: YouTube

Мужчина объяснил, что решил совершить кражу из-за "жестокости мира и проблем в семье". Он рассказал, что его родители всегда наставляли его быть честным, но при этом сами совершали некоторые преступления. Когда Ануча попытался выкрыть своих родственников и подал заявление в полицию, никто из семьи, включая его жену, не поддержал его. Все заявили, что правонарушения помогают им зарабатывать на жизнь и это является реальностью, с которой он должен смириться или отправляться в тюрьму.

В результате этого Ануча начал совершать кражи сам. Он отметил, что его арест станет облегчением для его семьи. В полиции заявили, что независимо от правдивости этой истории, мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф в размере от 100 до 200 тысяч батов (от 105 тысяч до 317 тысяч гривен) за кражу в соответствии с разделом 340 Уголовного закона.

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