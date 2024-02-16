"Держите это в себе": женщину сняли с рейса из-за чрезмерного посещения туалета (фото)

Джоанна Чиу рассказала, что оставила деньги на борту, а сотрудник авиакомпании отказался оплатить ее такси до отеля. Женщина отметила, что у нее было расстройство желудка, но она шла на поправку.

Пассажирка Джоанна Чиу обрушилась с критикой на канадскую авиакомпанию WestJet после того, как ее сняли с одного из рейсов за чрезмерное посещение туалета перед взлетом. Об этом она сообщила в X, ранее Twitter.

Инцидент случился в прошлую пятницу 9 февраля. Многие пользователи соцсетей отметили, что бортпроводники авиакомпании поступили правильно.

"Меня только что выгнали с рейса @WestJet из Мексики, потому что у меня было расстройство желудка и я слишком часто ходила в туалет перед взлетом. Не обещали ни отеля, ни нового забронированного рейса. У меня были лекарства, и я шла на поправку. Если вас тошнит перед полетом, держите это в себе", — возмутилась пассажирка.

Чиу планировала полететь обратно в свой родной город Ванкувер, Канада, но не сообщила, из какого города Мексики. После того как ей велели покинуть самолет, взволнованная женщина заявила, что оставила деньги на борту, а супервайзер WestJet отказался оплатить ее такси до отеля в 20 минутах езды.

После встречи с якобы агрессивным контролером Чиу разрыдалась Фото: X (Twitter)

После встречи с якобы агрессивным контролером Чиу разрыдалась, после чего поговорила с другим представителем авиакомпании.

"Она была намного любезнее, но отказалась дать мне ссылку на бронирование моего нового рейса. Она сказала, чтобы я просто вернулась в аэропорт завтра и спросила у стойки. WestJet прислала мне номер брони после того, как я неоднократно просила его в аэропорту. В итоге я села в такси, потому что очень боялась, что меня арестуют", — добавила она.

В воскресенье, 11 февраля, Чиу сообщила подписчикам, что наконец-то вернулась в Ванкувер.

"Если вы пойдете в туалет перед полетом, а стюардесса спросит, не заболели ли вы, скажите, что у вас просто маленький мочевой пузырь", — посоветовала жительница Канады.

Ранее Фокус сообщал, что бывший пилот ВВС в 102 года вновь поднял истребитель в небо. Джек Хеммингс провел в воздухе около 20 минут, пилотируя самолет времен Второй мировой войны. Ранее мужчина уже выполнял фигуры высшего пилотажа ради сбора средств для гуманитарной авиакомпании MAF.

Также стало известно, что недовольные пассажиры начали громить аэропорт из-за отмены рейса. Люди, которые ожидали свой полет, напали на обслуживающий персонал и нанесли ущерб дорогостоящему оборудованию. Их рейс был задержан на целые сутки, а потом и вовсе отменен.