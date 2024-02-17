Предвестник гибели: на Филиппинах на берег выбросило очень редкую океанскую рыбу (фото)

Рыбу, обитающую на глубине не менее километра, настолько редко можно увидеть на берегу, что местные жители наделили это явление тревожным смыслом. Они считают, что это повлечет за собой сильные землетрясения.

Почти четырехметровую рыбу-весло (она же – рыба-ремень, ремнетел или сельдяной король) выбросило на берег на пляже Лейте на Филиппинах, сообщает Mirror. Местные жители встревожены, поскольку рыба, получившая название "предвестник гибели", сулит стихийные бедствия, в частности землетрясения.

Ее обнаружил рыбак, исследующий пляж. Увидев тяжело травмированное существо, он позвонил местным представителям защиты дикой природы. К тому времени, когда они приехали на вызов, рыба уже скончалась. У нее было сильно повреждено лицо и сильное кровотечение.

"К сожалению, несмотря на усилия по его спасению, раненая рыба-весло была объявлена мертвой и впоследствии похоронена. Этот инцидент служит напоминанием о важности понимания и сохранения разнообразной морской жизни, населяющей наши океаны", – заявили в управлении муниципального сельского хозяйства.

Прибывшие на место эксперты констатировали смерть рыбы Фото: ViralPress

Рыба-весло – очень редкое глубоководное существо. Внешне оно напоминает огромного угря или змею. Как правило, обитает такая рыба в тропических океанах на глубине до километра, где питается мелкой рыбой, кальмарами и планктоном. Их нечасто можно увидеть на мелководье, поскольку океанские течения выбрасывают их на берег.

Среди местных жителей, как уже говорилось выше, бытует поверье, что выброшенная на берег рыба-весло говорит о грядущем сильном землетрясении. В свою очередь чиновники призывают людей не паниковать, и что подобные слухи не имеют ничего общего с реальностью.

Рыба-весло завоевала себе завание предвестника землетрясений

Буквально в прошлом месяце в Андаманском море тайские рыбаки нашли такую же рыбу. Один из них заявил, что все должны быть готовы к стихийному бедствию.

"Андаманское море глубокое, в Таиланде глубина достигает 2000 метров. Однако весловую рыбу обычно не ловят, поскольку люди не рыбачат в глубоких водах", – прокомментировал случившееся преподаватель морской экологии Тхун Тамронгнавасават из Университета Касетсарт.

Ранее Фокус писал, что крупная рыба ушла под воду и утащила на дно рыбака из Филиппин.