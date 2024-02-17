След Украины в канадском городе-призраке: блогер показал жуткие кадры (видео)

В городе Инсингер в 1981 году проживали 805 человек, но сейчас там – только заброшенные здания и пустота.

Маленькую украинскую полуразрушенную церковь, школу, почту и несколько домов в заброшенном городе Инсингер в провинции Саскачеван (Канада) обнаружил исследователь заброшенных зданий мужчина из Онтарио по имени Дэйв, известный в Интернете как Freaktography, пишет Metro.

Прогуливаясь по забытому городку-призраку, больше всего Дэйв был впечатлен храмом с куполообразным шпилем.

"Вокруг была разбросана целая куча заброшенных зданий. Там была украинская церковь, которая была очень маленькой. Там были граффити, окон не было, но это было так приятно. Там было много зданий, домов и маленькое почтовое отделение", – рассказал он.

Согласно переписи населения, в Инсингере проживало 315 человек в 2016 году и 805 человек в 1981 году.

Заброшенный город Инсингер

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.

"На шоссе недалеко от Виннипега есть маленькая белая церковь (я имею в виду крошечную), и история гласит, что если вы обежите ее 3 раза по часовой стрелке, 6 раз против часовой стрелки и 9 раз по часовой стрелке, вы исчезнете. Я сделал первые два шага… Не смог заставить себя сделать последний. Это очень странное местечко", "Крутое место", "Прекрасно", "В Саскачеване самые красивые заброшенные церкви", – пишут под видео.

Всего в Саскачеване насчитывается 140 городов-призраков, многие из которых были заброшены в ХХ веке. Причиной стали ряд факторов, начиная от сокращения населения до улучшения транспортного сообщения с более оживленными районами с развитой экономикой.

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