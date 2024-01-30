Как сейчас выглядит заброшенный шотландский особняк Коко Шанель (видео)

Модельер жила в этом особняке в 1920-ых годах. Она сделала здесь реконструкцию, украсив его по своему вкусу. Со временем от былой роскоши остались только редкие напоминания.

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Полуразрушенный шотландский особняк Коко Шанель с 22 комнатами как магнитом манит к себе исследователей заброшенных зданий. Многим интересно прикоснуться к истории этой легендарной женщины, а также посмотреть на апартаменты иконы моды. Не стал исключением и Мэтт Надин, продавец из Шеффилда, Южный Йоркшир, автор видеоконтента для You Tube-канала Finders Beepers History Seekers и исследователь старины. Он попал внутрь дома и показал, как он выглядит.

Поместье Rosehall House находится неподалеку от городка под названием Лэрг, в Шотландии, и состоит из 22 просторных комнат. Знаменитый дизайнер жила здесь в конце 1920-х годов, когда оно принадлежало Хью Гросвенору, второму герцогу Вестминстерскому, поскольку она была его любовницей.

Он может похвастаться четырьмя ванными комнатами и четырьмя гостиными, а роскошный интерьер был отремонтирован самой Коко.

Площадь имения составляет 700 акров, и в 2020 году его пытались продать за 3 миллиона фунтов стерлингов. Секретное убежище в Хайлендсе планировалось превратить в роскошный бутик-отель, но продажа сорвалась. Поговаривают, что его все же купила какая-то зарубежная семья, но ни их имя, ни сумма сделки не раскрываются.

Поместье Rosehall House Фото: Скриншот

Несмотря на то, что поместье пришло в ветхое состояние, стены потрескались, а полы осыпались, остатки бывшей роскоши все же еще сохранились.

Мэтт пробрался на территорию дома через высокую траву и кусты, а внутрь попал через открытое окно.

Внутри он обнаружил богато украшенную мебель, включая кровати, шкафы и комоды, а также ванну с закругленными краями.

В некоторых комнатах можно найти огромные чугунные камины, а также заброшенный шезлонг, плиту Aga или Range, старые бутылки из-под вина и хереса и пару старых лыж.

Мэтт даже обнаружил старую пожарную тележку со шлангами.

Наряду с более давними артефактами там были предметы других десятилетий, в том числе детские видео и кассеты, а также мягкие игрушки, хотя неясно, как они здесь оказались.

"Это то место, куда я действительно давно хотел попасть. Я пошел, когда шел дождь, потому что думал, что там меньше шансов, что люди окажутся снаружи, и меньше шансов быть пойманными. Я не нервный человек, но нервы у меня были на пределе. Мне просто очень хотелось попасть внутрь и не попасться. Я был бы опустошен, если бы меня поймали после того, как я находился всего в одной комнате. Я также очень хорошо осознавал свой собственный голос и то, насколько сильно он отзывался там", – говорит Мэтт.

По его словам, некоторые комнаты были просто огромными. Высота некоторых окон превышала 4,5 метра, но они были пронизаны сыростью, а стены покрылись трещинами.

"Коко Шанель приехала сюда еще до войны и провела здесь много времени. Это были дни ее славы, и просто безумие думать, кто мог войти в это здание до меня. Очень жаль, что оно находится в таком состоянии. Было интересно гадать, в какой комнате спала бы Коко Шанель, и какие дикие вечеринки проходили бы. История этого места просто сумасшедшая. Я знаю, что люди будут говорить, почему вы пришли сюда, почему вы показали людям, но ответ таков: если бы я этого не сделал, никто бы не увидел это, потому что оно было бы разрушено и исчезло навсегда", – продолжил автор.

Экскурсия по заброшенному дому Коко Шанель

После смерти модельера ее дом продали с аукциона за баснословные деньги — за четыре миллиона долларов. После того, как не получилось сделать из него бутик-отель, дом много лет стоял закрытым. Особняк принадлежал и охранялся организацией Safe Heritage, различными предприятиями и агентствами недвижимости.

В октябре 2022 года часть мебели из особняка ушла с молотка на аукционе в Эдинбурге, включая антикварный тосканский стол, созданный по образцу Роберта Лоримера в замке Балманно в Пертшире, набор кресел и другие вещи.

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