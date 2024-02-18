Женщина после череды ужасных трагедий выиграла 19 миллионов в лотерею (фото)

Владелица счастливого лотерейного билета планирует приобрести новый дом и поехать с любимым в свадебное путешествие.

33-летняя Рэйчел Ли из Дукинфилда, что в Великобритании, выиграла более 400 тысяч фунтов стерлингов (19,2 млн грн) в лотерею "Народный почтовый индекс". Эта неожиданная победа вдохновила женщину помогать больным детям в память о ее сыновьях-близнецах, которые умерли во время родов 6 лет назад. Детали истории раскрывают журналисты издания The Sun.

Рэйчел и ее 37-летний муж Джон расплакались, когда узнали о своем выигрыше после ряда трагических событий в жизни.

"С нами такого не случается. Мы привыкли узнавать по телефону о плохих новостях", — говорят они.

Эта неожиданная победа вдохновила женщину помогать больным детям в память о ее сыновьях-близнецах, которые умерли во время родов 6 лет назад. Фото: PA

В 2018 году Ли рожала близнецов по имени Реджи и Ронни, но мальчики не выжили, а молодая мать и сама едва не умерла от сепсиса.

"Они пожертвовали собой ради меня. Это разбивает сердце", — добавляет Рэйчел.

После этой трагедии британка решила посвятить себя уходу за больными детьми и устроилась на работу в детский медицинский центр NHS. В будущем она мечтает стать медсестрой. Победа в лотерее позволит ей получить высшее медицинское образование и наконец реализовать задуманное.

"Это во многом связано с потерей наших мальчиков-близнецов, и она всегда хотела чем-то помочь другим. Например, работать с такими детьми и такими семьями", — объясняет Джон, муж Рэйчел.

Владелица счастливого лотерейного билета планирует потратить часть денег на лечение своего отчима Майка, который потерял обе ноги, а за оставшиеся средства приобрести новый дом и поехать с любимым в свадебное путешествие.

Женщина искренне надеется, что ее история вдохновит других не сдаваться, несмотря на жизненные трудности и невзгоды.

Владелица счастливого лотерейного билета планирует приобрести новый дом и поехать с любимым в свадебное путешествие. Фото: PA

Напомним, ранее Фокус писал о группе учителей одной из средних школ в городе Флоренс, которые коллективно выиграли в лотерею Powerball 1 миллион долларов. Перед тем, как забрать джекпот, они хранили счастливый билет в учебнике по математике, ведь "туда никто никогда не заглядывает".

Кроме того, мы рассказывали о бывшем антикваре Майке Антонуччи, который выиграл в лотерею 2,8 миллиона фунтов стерлингов (136 млн грн), но потратил все свое богатство на разгульную жизнь и щедрые подарки.