Мужчина поплатился за попытку перевезти в своих штанах трех огромных питонов

38-летнего Келвина Баутиста арестовали по обвинению в контрабанде экзотических животных. Он не отрицал своей вины.

Жителя Нью-Йорка, который пытался провезти бирманских питонов в своих штанах, осудили за контрабанду через границу США. Об этом пишет издание CBS News.

38-летний Келвин Баутиста был приговорен к одному году условно и штрафу в размере 5 тысяч долларов по обвинению в контрабанде, хотя сначала ему грозило максимальное наказание в виде 20 лет заключения, штрафа до 250 тысяч долларов и освобождения под надзором на срок до трех лет.

Сообщается, что инцидент произошел в июле 2018 года на пограничном переходе Шамплейн, когда Баутиста ехал автобусом из Канады в Нью-Йорк. Сотрудники таможенной и пограничной службы обнаружили змей в небольшой сумке, прикрепленной к брюкам возле внутренней стороны бедра, когда проверяли его паспорт и проводили обыск.

Мужчина был немедленно арестован по обвинению в контрабанде экзотических животных. Он не отрицал своей вины.

Кстати, бирманские питоны входят в число самых больших змей в мире. Их длина может достигать 9 футов (2,7 м), хотя встречаются и 18-футовые экземпляры (около 5,5 м). Эти рептилии обитают в Азии, однако в последнее время активно размножаются и во Флориде, где считаются инвазивным видом из-за угрозы для местной фауны.

Бирманский питон Фото: Pixabay

Эксперты говорят, что незаконная торговля экзотическими животными остается довольно распространенной проблемой в США. Злоумышленники используют различные способы, чтобы провезти через границу редких змей, пауков, обезьян и других экзотических видов. После этого животных продают на черном рынке коллекционерам и владельцам частных зоопарков.

Ранее Фокус рассказывал, что австралийская семья из Квинсленда пережила настоящий шок во время поездки вдоль Elliot Heads Road до Бандаберга, обнаружив в автомобиле настоящую змею. Во время путешествия отец семейства внезапно вздрогнул и затормозил, закричав детям: "Думаю, в машине змея, она только что попыталась укусить меня!". Пассажиры быстро вышли на улицу и через пять минут увидели, как рептилия выглядывает из решетки климат-контроля.

Кроме того, мы писали, как в США девочка поймала трехметрового питона. Змея несколько раз туго обвилась вокруг ее рук, извиваясь, пока американка запихивала ее в сумку, которую планировала использовать для транспортировки.