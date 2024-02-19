Владелец счастливого билета не забрал выигранные в лотерею 36 миллионов долларов

По словам представителей лотереи, шансы на выигрыш главного приза Mega Millions составляют 1 к 302 миллионам.

Выигрышный билет в лотерею Mega Millions на сумму 36 миллионов долларов, который был разыгран 15 августа 2022 года, никто так и не предъявил организаторам. Согласно правилам, у владельца было 180 дней, чтобы прийти лично и получить свой джекпот. Об этом сообщает издание New York Post.

Билет с восьмизначным главным призом, который приобрели в магазине Publix в Джексонвилле (штат Флорида, США), остался неиспользованным, хотя был действительным до полуночи воскресенья, 18 февраля.

По закону Флориды, 80% средств от просроченных лотерейных билетов должны поступать в Трастовый фонд развития образования, который предоставляет деньги для государственных школ и университетов, а остальные 20% возвращаются в общий призовой фонд.

Специалисты Florida Lottery и Mega Millions неоднократно призывали жителей штата еще раз проверить имеющиеся билеты перед завершением срока, однако эти усилия оказались напрасными.

По закону Флориды, 80% средств от просроченных лотерейных билетов должны поступать в Трастовый фонд развития образования, который предоставляет деньги для государственных школ и университетов. Фото: Mega Millions

По словам представителей лотереи, шансы на выигрыш главного приза Mega Millions составляют 1 к 302 миллионам. Вероятно, владелец счастливого билета потерял его или не обратил внимания на то, что он оказался выигрышным.

Кстати, это уже не первый подобный случай. Еще один выигрышный лотерейный билет "потерялся" во Флориде в декабре прошлого года — его владелец потерял аж 44 миллиона долларов.

Напомним, ранее Фокус писал о группе учителей одной из средних школ в городе Флоренс, которые коллективно выиграли в лотерею Powerball 1 миллион долларов. Перед тем, как забрать джекпот, они хранили счастливый билет в учебнике по математике, ведь "туда никто никогда не заглядывает".

Также мы рассказывали о бывшем антикваре Майке Антонуччи, который выиграл в лотерею 2,8 миллиона фунтов стерлингов (136 млн грн), но потратил все свое богатство на разгульную жизнь и щедрые подарки.