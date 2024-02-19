Мужчина превратил жуткий чердак в потрясающую комнату для своей жены (фото)

Родольфо Кабрера владеет строительной компанией и знает как сделать из пустого пространства сделать полезное помещение. Фотографии до и после преображения чердака собрали миллионы лайков в социальных сетях.

Родольфо Кабрера из Мэриленда, США, превратил неиспользуемый и немного жутковатый на вид чердак в потрясающую гардеробную, которой позавидовала бы даже Ким Кардашьян. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Одна женщина живет в свое удовольствие после того, как ее муж превратил их некогда мрачный и немного жуткий чердак в просторную и элегантную гардеробную. Мужчине и команде рабочих потребовалось около трех недель, чтобы создать достойную внимания комнату, используя материалы из местных хозяйственных магазинов. Но ремонт все равно обошелся не дешево, на его завершение ушло чуть больше 30 тысячи долларов (1,1 млн гривен).

Родольфо Кабрера хотел, чтобы у него и его жены Идали было дополнительное место для хранения одежды, и понял, что пустое пространство на их неиспользуемом чердаке — идеальная возможность. Американец, владелец строительной компании Remodeling and Design LLC, установил деревянный каркас для стен, а затем обшил их гипсокартоном и сделал удобные полки из дерева. На пол мужчина использовал ламинат, а для придания современного вида все было покрашено в разные оттенки серого.

"Мои рабочие помогали мне, и за помощь они получали деньги. Полки были сделаны из деревянных досок. Для пола я использовал ламинат, который выглядит как деревянная доска, но сделан из пластика и других материалов. Он также водонепроницаем", — рассказывал мужчина.

Старый жуткий чердак после ремонта Фото: Jam Press Старый жуткий чердак после ремонта Фото: Jam Press

Фотографиями до и после преображения поделилась на сайте X (ранее известном как Twitter) дочь Родольфо Джосдаллана.

"Короче, мой папа построил маме гардеробную на чердаке", — писала она в 2020 году.

Пользователям соцсетей понравился новый вид комнаты Фото: Jam Press Удобный и стильный подъем на чердак Фото: Jam Press

Новая комната поразила пользователей соцсетей.

"Добавляет умелого мужчину в мой длинный список требований для свиданий", "Твоя мама счастливица", "Он построил ей эту комнату, чтобы она проводила там больше времени и не мешала ему. Он хитрый", — писали они.

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