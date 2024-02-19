Необычный подарок: мужчина во время развода потребовал от жены вернуть ему почку (фото)

Доктор Ричард Батиста принял судьбоносное решение пожертвовать одну из своих почек жене Доунелл после того, как она дважды неудачно перенесла трансплантацию.

Мужчина из Багамских островов потребовал от жены вернуть почку или отдать ему 1,5 млн долларов в рамках безумного соглашения о разводе. Об этом пишет Daily Star.

Доктор Ричард Батиста во время бракоразводного процесса выдвинул ошеломляющее требование. Он попросил свою жену Доунелл вернуть довольно необычный подарок, но врачи сказали, что это просто невозможно. История получила широкую огласку в 2009 году.

Супруги поженились в 1990 году, у них родилось трое детей, но мужчина утверждал, что проблемы в браке возникли после того, как у его жены начались проблемы со здоровьем. В 2001 году он принял судьбоносное решение пожертвовать одну из своих почек любимой после того, как она дважды неудачно перенесла трансплантацию.

"Моей первоочередной задачей было спасти ей жизнь. Вторым бонусом было реанимировать наш брак", — рассказывал он тогда.

Несмотря на спасение жизни своей жены, всего через четыре года Доунелл подала на развод, к ужасу доктора Батисты. Обвинив ее в любовной связи, он в ответ гневно потребовал, чтобы она либо вернула ему почку, либо выплатила 1,5 млн долларов.

Супруги поженились в 1990 году Фото: CBS История с разводом получила широкую огласку в 2009 году Фото: CBS

Несмотря на его странное требование, медицинские эксперты сошлись во мнении, что Доунелл было бы совершенно невозможно перенести операцию по удалению.

"Теперь это ее почка, и ее удаление означало бы, что ей придется перейти на диализ или это вовсе убьет ее", — заявил специалист по медицинской этике Роберт Витч.

Издание отмечает, что ни одно из требований доктора Батисты не было выполнено, и в 10-страничном решении Верховный суд округа Нассау отклонил его просьбу.

"Попытка ответчика добиться денежной компенсации не только противоречит предписаниям закона, но и, возможно, грозит ему уголовным преследованием", — заявил тогда судья.

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