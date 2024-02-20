Нужно было выбросить: уборщицу уволили за то, что она полакомилась недоеденным бутербродом

Члены профсоюза с плакатами "Мы не грязь — мы убираем" устроили пикет перед офисом компании и раздавали прохожим сэндвичи.

39-летнюю уборщицу и мать-одиночку Габриэлу Родригес уволили из клининговой компании Total Clean за съеденный сэндвич с тунцом. Женщина работала в компании в течение двух лет и имела безупречную репутацию, но это не убедило работодателя. Об этом пишет издание Metro.

Инцидент произошел в офисе юридической фирмы Devonshires solicitors, куда Габриэла приехала, чтобы убрать после мероприятия. На столе женщина увидела остатки еды, в том числе закуски, и взяла один сэндвич с тунцом. После этого руководство Total Clean обвинило ее в краже и уволило.

Этот факт вызвал возмущение как у самой Родригес, так и у профсоюза UVW, который объединяет рабочих-мигрантов. Члены организации даже устроили пикет перед офисом Devonshires solicitors с плакатами "Уволили за сэндвич?" и "Мы не грязь — мы убираем", а также раздавали прохожим тунец и сэндвичи.

Члены профсоюза устроили пикет перед офисом Devonshires solicitors с плакатами "Уволили за сэндвич?" и "Мы не грязь — мы убираем" Фото: Facebook

В открытом письме активисты объяснили, что на мероприятии якобы было несколько полных подносов с остатками сэндвичей, разложенных для сотрудников. Именно поэтому Габриэла подумала, что угощаться могут все.

"Увольнение работника за то, что он съел остатки сэндвича с тунцом и огурцом, выходит за рамки разумного. Это свидетельствует о дискриминационном отношении к мигрантам", — говорится в обращении.

Профсоюз пообещал продолжить борьбу за восстановление Габриэлы Родригес в должности. Фото: Facebook

Со своей стороны, руководство Total Clean настаивает, что действия Габриэлы были неправомерными. По словам начальника компании Грэма Петерсена, уборщица нашла сэндвич на кухне в конце смены и съела его без разрешения, нарушив правила компании. Он заставил женщину написать объяснительную записку, однако аргументы работницы показались ему не очень убедительными.

Дело Габриэлы Родригес вызвало широкую общественную дискуссию о правах работников и ответственности работодателей. Профсоюз, представляющий интересы уволенной уборщицы, пообещал продолжить борьбу за ее восстановление в должности и за права всех работников отрасли.

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