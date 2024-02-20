"Ушла из дома и не вернулась": женщина сбежала от любимого после выигрыша в лотерею 1 миллиона

Сначала Шарлотта Кокс согласилась разделить выигрыш пополам, но через несколько недель передумала и заявила, что является единственной победительницей.

39-летний Майкл Картлидж и 37-летняя Шарлотта Кокс из Великобритании купили лотерейный билет Camelot в магазине в городе Сполдинг и выиграли джекпот в размере 1 миллиона фунтов стерлингов. Вскоре после этого Шарлотта бросила своего любимого, а руководство лотереи признало ее единственной победительницей. Об их истории пишет издание The Sun.

Хотя именно Шарлотта заплатила за лотерейный билет, Майкл утверждает, что идея принять участие в розыгрыше принадлежит ему. Кроме того, мужчина якобы пытался перевести деньги в магазине, чтобы оплатить покупку, но не смог этого сделать из-за технических сбоев.

"Все шло хорошо, а теперь я в шоке. Могу открыто заявить, что без Шарлотты мы не выиграли бы, но и она бы не купила билет без меня", — говорит расстроенный Майкл.

Хотя именно Шарлотта заплатила за лотерейный билет, Майкл утверждает, что идея принять участие в розыгрыше принадлежит ему. Фото: Louis Wood

Сначала женщина согласилась разделить выигрыш пополам, но через несколько недель передумала и заявила, что является единственной победительницей.

"Мы мечтали о покупке нового дома и машины. Но в понедельник утром Шарлотта ушла из дома и больше не вернулась. Позже мне позвонил приятель и передал, что она хочет, чтобы я съехал", — добавляет Картлидж.

Сначала женщина согласилась разделить выигрыш пополам, но через несколько недель передумала и заявила, что является единственной победительницей. Фото: Louis Wood Сначала женщина согласилась разделить выигрыш пополам, но через несколько недель передумала и заявила, что является единственной победительницей. Фото: Louis Wood

Руководство лотереи Camelot начало внутреннее расследование и сначала решило разделить 1 миллион между супругами, однако потом признало единственным законным претендентом на джекпот именно Шарлотту.

Майкл, в свою очередь, настаивает на том, что у него есть право на половину денег. Мужчина готов подать иск в суд, если его интересы не учтут.

Согласно официальным правилам, право на выигрыш имеет лишь тот участник, чье имя и адрес написаны на обороте выигрышного билета — в данном случае это Шарлотта.

Майкл настаивает, что имеет право на половину денег. Фото: Louis Wood

Напомним, ранее Фокус писал о группе учителей одной из средних школ в городе Флоренс, которые коллективно выиграли в лотерею Powerball 1 миллион долларов. Перед тем, как забрать джекпот, они хранили счастливый билет в учебнике по математике, ведь "туда никто никогда не заглядывает".

Также мы рассказывали о бывшем антикваре Майке Антонуччи, который выиграл в лотерею 2,8 миллиона фунтов стерлингов (136 млн грн), но потратил все свое богатство на разгульную жизнь и щедрые подарки.