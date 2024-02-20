Религиозный отец решил "изгнать демона" из дома и погубил всю семью

Джованни Барекка расправился с женой и двумя сыновьями, после чего позвонил в полицию и во всем сознался. По его словам, в их доме был демон.

Строитель из Италии погубил всю свою семью, пытаясь избавиться от "присутствия дьявола" в своем доме. Об этом пишет La Stampa.

В субботу, 17 февраля, 54-летний Джованни Барекка из пригорода города Палермо обратился в полицию и признался в преступлении.

"Я убил свою семью. Я буду ждать, пока вы меня заберете… В нашем доме был демон", — сообщил мужчина по телефону сотрудникам правоохранительных органов.

Прибывшие на место карабинеры обнаружили в саду обгоревшие останки женщины и тела двух детей. Также они обнаружили 17-летнюю дочь мужчины, которая пряталась в спальне. Девушка находилась в состоянии шока.

После осмотра места преступления сотрудники полиции пришли к выводу, что в попытках "изгнать демона" Барекка мучил свою семью целых несколько дней. Его первой жертвой стала жена, 40-летняя Антонелла Саламоне. Ее тело было настолько повреждено огнем, что причину смерти установить не удалось. После смерти женщины, предполагаемый преступник перешел к своим сыновьям, одному из которых было 16 лет, а другому – пять. Он заковал их в цепи, заткнул рты кляпами и избивал. Предположительно, дочь мужчины в это время была в состоянии наркотического опьянения и, возможно, вынуждена была наблюдать за пытками своих родственников. Соседи рассказали полицейским, что Барекка был одержим мыслями о дьяволе и часто посылал им записки странного содержания.

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Один из свидетелей, Сальваторе Турко, рассказал журналистам, что глава семьи действовал не в одиночку, ведь он был хрупкого телосложения. Он считает, что ему должны были помогать другие религиозные фанатики. Ими оказались Массимо Каранденте и Сабрина Фина, которых он встретил в Евангельской церкви. Полиция задержала обоих и предъявила им обвинения.

Выжившая девочка сейчас находится под защитой правоохранителей и проживает в безопасном месте, получая психологическую поддержку.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина умолял посадить его в тюрьму из-за злых родственников. Мужчину по имени Ануча поймали на краже в магазине. После задержания он рассказал сотрудникам полиции, что ступил на тропу преступлений из-за родителей.

Также стало известно, что полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет. Одним из главарей банды является 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец". Мужчина хорошо знаком сотрудникам полиции, ведь в 1995 году он взял в заложники 15 банковских служащих и угрожал им оружием.