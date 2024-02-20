Британские шпионы пытались украсть Святой Грааль, но их планы сорвала уборщица (фото)

Доктор Ана Мафе Гарсия утверждает, что главным мотивом британской разведки было желание уберечь чашу от мародеров, которые похищали произведения искусства и реликвии из Испании.

Британские шпионы пытались похитить Святой Грааль в реальной жизни, но их планам помешала испанская уборщица. Об этой удивительной истории вспоминает, британский таблоид Daily Star.

Удивительный сюжет из реальной жизни в стиле фильма "Индиана Джонс" будет представлен на новой выставке, посвященной миссис Моп Сабину Суэй за то, что она уберегла древнюю реликвию от британской разведки МИ-6. Это случилось в 1939 году, когда в Испании заканчивалась Гражданская война. Враждующие ополченцы грабили церкви страны, а немецкие и британские шпионы работали на местах в условиях эскалации напряженности, которая позже приведет к началу Второй мировой войны. Сабина мыла полы в Валенсийском соборе, где в то время хранилась Эль Санто Калис (El Santo Caliz) — агатовая чаша, которая, как считается, является Святым Граалем, использованным Иисусом во время Тайной вечери. Испанка узнала одну из самых разыскиваемых реликвий в мире и, решив уберечь ее от врагов, рискуя жизнью, тайно перевезла его к себе домой, где спрятала ее среди пружин дивана.

Древняя реликвия Фото: Valencia Secreta

Эта история хорошо известна в Испании, но благодаря ранее не публиковавшимся документам и фотографиям исследовательница доктор Ана Мафе Гарсия обнаружила новый драматический поворот. Она выяснила, что МИ-6 узнала, что Суи знает, где спрятана святая чаша. Сотрудники разведывательного учреждения предложили ей и ее семье безопасный переезд в Великобританию, если она пообещает взять с собой бесценную реликвию и передать ее.

Но доктор Гарсия говорит, что хитрая уборщица не поддалась на уговоры.

"Сабину буквально преследовали секретные службы, чтобы она вместе с семьей отправилась в Англию на корабле. Однако она была очень продвинутой женщиной для своего времени. Она не доверяла им и отказалась от предложения", — сказала она.

Благодаря хитрости Марии Сабины Суи Святой Грааль остался на своем месте Фото: Daily Star

Историк утверждает, что, по ее мнению, главным мотивом британской разведки было желание уберечь чашу от мародеров, которые похищали произведения искусства и реликвии из Испании, чтобы продать их в таких странах, как США.

Доктор Гарсия, председатель Международного научного комитета по изучению Святого Грааля, готовит выставку, посвященную истории Сабины. Среди документов, которые будут выставлены в октябре в валенсийском муниципалитете Массамагрель будут рукописные заметки сестры Сабины Марии, личные фотографии, дневники и свидетельства родственников, знавших о плане спасения.

"Эти страницы и свидетельства показывают, какую сеть помощников удалось собрать Сабине, демонстрируя важность солидарности и общего мужества в кризисные времена", — добавила доктор Гарсия.

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