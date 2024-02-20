Нашли в другом городе: кот, которого искали 5 лет, вернулся к своим хозяевам (фото)

Семья Смит потеряла всякую надежду найти своего любимца по кличке Блуберри. Однако спустя 5 лет им позвонили и сообщили, что их кот был замечен в другом городе.

Кот, которого считали потерянным в течение пяти лет, обнаружился в 150 милях (241 км) от дома в Северной Ирландии. Семья Смит уже потеряла надежду увидеть своего любимца Блуберри снова, пока его не нашли в другом городе. Об этом пишет The Guardian.

Любимый черный кот, пропавший в ноябре 2019 года из дома семьи в Бангоре, графство Даун, на побережье Северной Ирландии, обнаружился на прошлой неделе в графстве Голуэй на западе Ирландии.

Один из жителей деревни Мойкаллен заметил, что животное, бродившее возле супермаркета SuperValu, выглядело больным, и 6 февраля отвез его к местному ветеринару.

"У него был кошачий грипп. Он был очень послушным, но очень дружелюбным. Ему было немного больно, он был напряжен, но все равно хотел человеческого внимания", — сказала в четверг Рэйчел Рассел, которая работает медсестрой в ветеринарной клинике.

В теле животного был микрочип, но поиск в ирландской базе данных домашних животных ничего не дал. Тогда ветеринары обратились в Europetnet, охватывающую 26 европейских стран, и нашли подходящего питомца в Великобритании. Они узнали, что кота зовут Блуберри, что ему 10 лет и что он начал свое путешествие пятью годами ранее.

Кот по кличке Блуберри Фото: The Guardian

Издание отмечает, что Смиты не ожидали звонка.

"Мы уже смирились с тем, что все кончено и его больше нет, но тут моей маме позвонили с юга. Ваш Блуберри у нас. Она не могла в это поверить. Мы все думали, что это невозможно", — рассказала Ханна Смит.

На этой неделе семья забрала своего питомца и вернулась домой.

"Мы до сих пор в шоке. Это просто потрясающе. Он знал, что это мы, как только девочки вывели его, он подбежал к нам", — добавила она.

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