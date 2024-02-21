Изобретательная женщина показала, как отапливать весь дом без газа и электричества

Это устройство окупило себя уже за первый год использования, позволив семье сэкономить тысячи долларов.

Домовладелица Кенси Грейсон недавно поделилась на своей странице в TikTok неочевидным способом экономии на отоплении дома зимой без газа и электроэнергии. Для этого женщина использует печи на древесных пеллетах: одна из них работает в гараже, а другая — непосредственно в доме.

По словам Кенси, гаражная печка работает только тогда, когда там находится ее муж, а вот та, что внутри дома, не выключается почти всю зиму, эффективно обогревая жилые комнаты.

Интересно, что это устройство окупило себя уже за первый год использования, позволив семье сэкономить тысячи долларов.

По словам Кенси, устройство окупило себя уже за первый год использования, позволив семье сэкономить тысячи долларов. Фото: TikTok

Чтобы продемонстрировать принцип работы, блогер открыла верхнюю часть печи, под которой находится отверстие для загрузки горючих материалов — пеллетов. Это небольшие цилиндрические гранулы, изготовленные путем прессования измельченной древесины. Их можно приобрести в мешках в строительных магазинах и магазинах для фермеров.

Миссис Грейсон отмечает, что инвестиция в печку на пеллетах очень выгодна, ведь теперь она тратит на отопление всего 800 долларов в год.

Инвестиция в печку на пеллетах очень выгодна, ведь теперь она тратит на отопление всего 800 долларов в год. Фото: TikTok

Под видео изобретательной женщины появилось немало комментариев от подписчиков, которые поделились собственным опытом.

"У нас тоже были пеллеты, но потом мы перешли на дрова. Хотя я верю, что пеллетные печи также экономят деньги", — написал один из пользователей TikTok.

Кстати, специалисты подтверждают эффективность и экономичность отопления домов с помощью подобных устройств. В отличие от газа или электроэнергии, стоимость пеллет остается стабильной. Кроме экономии средств, такие печки являются экологичными и вполне безопасными. Современные модели имеют встроенные системы автоматического разжигания и контроля температуры.

Напомним, ранее Фокус писал о 30-летней британке Надин Донелон, которая вместе со своим бойфрендом Джеком уже два года как не включает отопление. Чтобы не платить за дорогой газ, девушка использует пищевую пленку. Надин твердо убеждена, что значительно рациональнее тратить деньги на качественную еду, водоснабжение и электроэнергию.

Кроме того, мы рассказывали о Джесси Мюллер, которая нашла неочевидные способы, как согреться зимой без отопления и обогревателя. Прежде всего женщина использует специальную изоляцию, которая помогает сохранить тепло в морозные дни, а также спасает от жары летом. Блогерша советует приобрести отдельные коврики для окон, а также постелить плотный рулон на весь пол.