Пассажиры заклеили скетчем мужчину, пытавшегося во время полета открыть дверь самолета (видео)

Экипаж авиалайнера совершил экстренную посадку в аэропорту Альбукерке. Хулигана уже задержали представители правоохранительных органов.

На борту рейса 1219 американской авиакомпании American Airlines произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. Во время полета из Альбукерке в Чикаго (США) один из пассажиров попытался открыть дверь самолета прямо в воздухе. К счастью, его удалось остановить. Об этом случае написало издание New York Post.

Как рассказал очевидец Вонтон Дон, примерно через полчаса после взлета он услышал шум и крики из задних рядов. Когда оглянулся, то увидел, как неизвестный мужчина со всей силы пытается открыть дверь аварийного выхода.

"Мне и еще пятерым ребятам пришлось вытащить того пассажира в проход, связать ему ноги скотчем и надеть наручники. Только что благополучно приземлился в Абу-Каире. Слава Богу", — написал Вонтон на своей странице в Х (бывший Twitter).

Экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Альбукерке, откуда самолет и вылетел. Хулигана немедленно задержали представители правоохранительных органов. Позже в сети появились видео, на котором можно увидеть, как его выводят из салона четверо полицейских.

Представители авиакомпании American Airlines подтвердили факт инцидента, назвав его "беспорядком, вызванным пассажиром, который нарушал общественный порядок".

Сейчас полиция и ФБР расследуют обстоятельства и мотивы поступка. К счастью, пассажирам и экипажу удалось избежать жертв благодаря решительным и скоординированным действиям.

Кстати, подобный случай уже случался ранее. Фокус писал о досадном инциденте в международном аэропорту Нового Орлеана имени Луи Армстронга (Луизиана, США). 38-летний буйный пассажир авиакомпании Southwest Airlines открыл аварийный выход, когда самолет стоял у выхода на взлет, и выпрыгнул с крыла.

Кроме того, мы рассказывали о гражданине РФ и Израиля Сергее Очигаве, который без паспорта, билета и визы чудом пробрался на авиарейс Scandinavian Airlines, летевший из Копенгагена (Дания) в Лос-Анджелес (США). Мужчина сразу привлек внимание бортпроводников во время авиаперелета, потому что "слонялся по самолету", дважды просил добавки и пытался съесть шоколадку одного из членов экипажа.