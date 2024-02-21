Мужчина нашел свой прошлогодний лотерейный билет и выиграл автомобиль

Лукас Свартаут сначала хотел отказаться от приза, но узнав, что лотерея берет на себя все расходы по уплате налогов, стал счастливым обладателей новенького пикапа.

Житель штата Небраска, США, убирая в бардачке своего автомобиля, обнаружил купленный в прошлом году лотерейный билет, который в итоге принес ему выигрыш в виде нового грузовика. Об этом пишет UPI.

Лукас Свартаут из Норт-Платт рассказал представителям лотереи Небраски, что купил скретч-билет Truck$ & Buck$ в магазине Kwik Stop на Саут-Джефферс-стрит в Норт-Платт в начале осени и положил его в бардачок на потом.

По словам американца, он забыл о билете до начала этого месяца.

"Я убирал в бардачке. Я искал VIN-номер своего другого автомобиля и нашел там билет без царапин", — сказал Свартоут.

Мужчина стер защитный экран на билете и обнаружил, что выиграл главный приз: грузовик Ford F-150 XLT 4x4 Crew Cab Flex Fuel 2023 года выпуска.

По его словам, он не был уверен, что оставит призовой автомобиль себе, пока не узнал, что лотерея берет на себя расходы по уплате налогов и регистрационных сборов.

"Это намного только улучшает ситуацию. Когда узнаешь, что к этому не прилагается никаких финансовых обязательств становится значительно проще", — сказал он.

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