Мужчина вылил в канализацию 80 тысяч бутылок элитного вина за 2,5 миллиона евро (видео)

Напиток выдерживался не один год, и его уже невозможно повторно изготовить или восстановить, поэтому убытки для компании — колоссальные.

Неизвестный злоумышленник проник на территорию испанской винодельни "Cepa 21" в регионе Рибера-дель-Дуэро, что в центральной Испании, и открыл краны на огромных резервуарах с вином. В результате около 60 тысяч литров элитного напитка стоимостью 2,5 млн евро вылилось в сточную канализацию. Об этом инциденте сообщает издание Barron's.

На обнародованном видео с камер наблюдения можно увидеть, как неизвестный мужчина в капюшоне бегает от одного резервуара к другому, открывая вентили. По подсчетам винодельни, объем слитого вина мог бы заполнить до 80 тысяч бутылок.

По мнению директора предприятия Хосе Моро, злоумышленник четко знал, как работает система и как открыть резервуары.

"Это акт разрушения просто ради развлечения со стороны неадекватного человека, управляемого ненавистью. Все указывает на то, что он хорошо ориентировался на территории", — заявил Моро.

Полиция открыла уголовное дело по факту причинения винодельне значительного материального ущерба. Правоохранители изучают записи камер наблюдения в поисках каких-то зацепок относительно личности злоумышленника и его мотивов, ведь во время взлома с территории предприятия ничего не исчезло.

Сотрудники и владельцы "Cepa 21" поражены от увиденного. Напиток выдерживался в бочках не один год, и его уже невозможно повторно изготовить или восстановить, поэтому убытки для компании — колоссальные.

Напомним, ранее Фокус писал о жителе Великобритании, который нашел в своем подвале невероятную находку — 40-летнюю бутылку энергетического напитка Lucozade. По словам мужчины, дизайн стеклянной бутылки с красной этикеткой и королевской печатью явно указывает на то, что напиток был изготовлен по меньшей мере несколько десятилетий назад.

Кроме того, мы сообщали, что в Париже из известного ресторана La Tour d'Argent исчезло вино на сумму более 1,5 миллиона евро. Речь идет об алкогольном Romanée Conti — одном из самых дорогих вин в мире. В 2018 году бутылка этого напитка 1945 года выпуска была продана за 482 тысяч евро.