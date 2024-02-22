Объявленная мертвой женщина ожила и начала шевелиться в морге (видео)

Работники морга услышали звуки и увидели, что мешок для трупов начал двигаться. Они немедленно вызвали врачей из отделения неотложной помощи.

В больнице Сан-Хуан-де-Диос (Гватемала) произошел ужасный инцидент: молодая женщина с признаками сильного недоедания, которая была признана мертвой, неожиданно начала двигаться в мешке для трупов в морге через 5 часов после констатации смерти. Об этом случае написало издание Azteca Guate.

По словам пресс-секретаря больницы, пациентка была госпитализирована в "нестабильном состоянии" с жалобами на церебральный паралич и приступы судорог. После 30 минут оказания экстренной помощи ее признали умершей: медики не обнаруживали у нее никаких признаков жизни, в частности мозговой активности или дыхания.

"После этого тело женщины было передано в морг в рамках установленного протокола", — добавил пресс-секретарь.

Однако через 5 часов работники морга услышали звуки и увидели, что мешок для трупов начал двигаться. Они немедленно вызвали врачей из отделения неотложной помощи.

"Мертвая" женщина неожиданно начала двигаться в мешке для трупов в морге через 5 часов после констатации смерти. Фото: Twitter

Реанимационные действия не дали результата, поэтому пациентку во второй и последний раз констатировали умершей. Больница выразила соболезнования ее семье и всем близким.

Инцидент вызвал возмущение среди местных жителей.

"Гватемальская система здравоохранения — это просто ужас", — написал под опубликованным в социальных сетях видео один из них. Другой комментатор защитил репутацию больницы, вспомнив случай, когда ему спасли жизнь в отделении интенсивной терапии.

Пока неизвестно, будет ли расследоваться этот случай представителями местных властей. Пресс-служба больницы Сан-Хуан-де-Диос не комментирует подробности инцидента, ссылаясь на конфиденциальность персональных данных пациентки.

Кстати, это уже не первая подобная история. В Эквадоре во время собственных похорон ожила 76-летняя женщина, которая была объявлена в больнице мертвой. Очевидцы рассказывают, что "покойница" начала стучать изнутри гроба. Через семь дней после этого она все же умерла от ишемического инсульта. Медики отметили, что пациентка была под "постоянным наблюдением".

Кроме того, Фокус писал о 90-летней бразильянке Норме Силвейра да Силве, которая попала в заголовки масс-медиа после "воскрешения из мертвых". Медики из больницы Сан-Хосе в Большом Флорианополисе констатировали ее смерть от инфекции 25 ноября в 23:40. После чего тело женщины доставили в крематорий, где один из работников случайно заметил, что она на самом деле жива.