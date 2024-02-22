Под жилым домом найден тайный бункер на случай ядерной войны (фото)

Существование таких объектов до сих пор напоминает об эпохе холодной войны, когда во всем мире царил страх перед ядерным апокалипсисом.

В лондонском жилом массиве Сентрал Хилл Эстейт найден хорошо замаскированный бункер 1960-х годов. Это тайное убежище в свое время построили на случай ядерной войны между СССР и Великобританией. Об этом пишет издание Daily Star.

Сообщается, что 18-комнатный подземный комплекс расположен под скромным зданием Pear Tree в Норвуде (на юге Лондона). Его построили в 1966 году для чиновников, чтобы спастись после возможного ядерного удара.

Бункер оснащен противорадиационной защитой и системой автономного жизнеобеспечения. Внутри есть столовая, санузлы и даже научная лаборатория для мониторинга радиации.

Бункер построили в 1966 году для чиновников, чтобы спастись после возможного ядерного удара. Фото: YouTube

Замысел заключался в том, чтобы политики и ученые могли переждать там окончание ядерной атаки, а затем организовать спасательные работы и восстановить государственное управление в стране.

Позже Pear Tree стал мишенью для антиядерных групп, таких как "Кампания за ядерное разоружение", а с 1990-х годов это помещение использовалось как центр чрезвычайных ситуаций в местном Управлении пожарной охраны и гражданской обороны.

Существование таких объектов до сих пор напоминает об эпохе холодной войны, когда во всем мире царил страх перед ядерным апокалипсисом.

Бункер оснащен противорадиационной защитой и системой автономного жизнеобеспечения. Фото: YouTube Бункер оснащен противорадиационной защитой и системой автономного жизнеобеспечения. Фото: YouTube

Ранее Фокус писал, что страх ядерного уничтожения во время холодной войны заставил и руководство Дании построить секретный бункер. Он должен был стать их последним бастионом на тот случай, если бы человечество погрузилось в абсолютный хаос. Regan West, расположенный посреди леса Ролд (примерно в 400 километрах к северо-западу от Копенгагена), построили между 1963 и 1968 годами по требованию НАТО. Внутри есть все необходимое для проживания около 350 человек в течение 30 дней.

Кроме того, в горном массиве Блэк-Хиллз, что в американской Южной Дакоте, из заброшенной военной базы сделали целый подземный городок с бункерами на случай "судного дня". Желающим предлагают поселиться в одном из 575 оборудованных всем необходимым помещений. Всего там вмещается примерно 10 тысяч человек.