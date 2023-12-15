Город под землей: из заброшенной военной базы сделали бункеры на случай "судного дня"
Спрос на помещения значительно возрос из-за начала войны в Украине, роста напряженности в отношениях США с Китаем, а также боевых действий на Ближнем Востоке.
В горном массиве Блэк-Хиллз, что в американской Южной Дакоте, из заброшенной военной базы сделали целый подземный городок с бункерами на случай "судного дня". Всем желающим предлагают поселиться в одном из 575 оборудованных всем необходимым помещений. Всего там вмещается около 10 тыс. человек, пишет издание Daily Mail.Важно
"Теперь не только элита, но и люди со средним доходом, смогут зарезервировать себе место в бункере, если начнется ад. Наш эпический гуманитарный проект полностью готов к любым событиям и в любое время", — заверил Данте Вичино, исполнительный директор компании Vivos, которая управляет этими бункерами.
Мужчина говорит, что спрос на их помещения значительно вырос из-за COVID-19, начала войны в Украине, роста напряженности в отношениях США с Китаем, а также боевых действий на Ближнем Востоке.
Убежище рассчитано минимум на один год автономной работы. Все это время люди могут не выходить на поверхность.
На опубликованных фотографиях можно увидеть, что бункеры хорошо меблированы. В комнатах есть диваны, ковры, журнальные столики, телевизоры, в кухне — холодильник, микроволновка и стиральная машинка.
Бункеры продаются по 55 тыс. долларов США. Также нужно будет заплатить за годовую аренду земли — 1091 доллар.
Комплекс в США называется Vivos Xpoint. Компания также строит похожий бункер Vivos Europa на горе в Германии.
Напомним, ранее Фокус писал о мужчине из США, который купил заброшенный ядерный бункер 1980-х годов, чтобы превратить его в уникальный дом, и был поражен тем, что обнаружил. Об этой удивительной истории рассказывает документалиста Кирстен Дирксен в своем новом ролике на YouTube.
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