Місто під землею: з покинутої військової бази зробили бункери на випадок "судного дня"

Попит на приміщення значно зріст через початок війни в Україні, зростання напруженості у відносинах США з Китаєм, а також бойові дії на Близькому Сході.

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У гірському масиві Блек-Гіллз, що в американській Південній Дакоті, з покинутої військової бази зробили ціле підземне містечко з бункерами на випадок "судного дня". Всім охочим пропонують поселитися в одному з 575 обладнаних усім необхідним приміщень. Загалом там вміщається близько 10 тис. осіб, пише видання Daily Mail.

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"Тепер не тільки еліта, а й люди з середнім доходом, зможуть зарезервувати собі місце у бункері, якщо почнеться пекло. Наш епічний гуманітарний проєкт повністю готовий до будь-яких подій та в будь-який час", – запевнив Данте Вічіно, виконавчий директор компанії Vivos, яка керує цими приміщеннями.

Чоловік каже, що попит на їхні бункери значно зріст через COVID-19, початок війни в Україні, зростання напруженості у відносинах США з Китаєм, а також бойові дії на Близькому Сході.

Прихисток розрахований щонайменше на один рік автономної роботи. Увесь цей час люди можуть не виходити на поверхню.

Бункерний комплекс Vivos Xpoint в США Фото: Jam Press Бункерний комплекс Vivos Xpoint в США Фото: Jam Press

На опублікованих фотографіях можна побачити, що бункери добре вмебльовані. У кімнатах є дивани, килими, журнальні столики, телевізори, в кухні – холодильник, мікрохвильовка та пральна машинка.

Бункерний комплекс Vivos Xpoint в США Фото: Jam Press Бункерний комплекс Vivos Xpoint в США

Бункери продаються по 55 тис. доларів США. Також потрібно буде заплатити за річну оренду землі – 1091 долар.

Комплекс у США називається Vivos Xpoint. Компанія також будує схожий бункер Vivos Europa на горі в Німеччині.

Будкери продаються по 55 тис. доларів США

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка із США, який купив занедбаний ядерний бункер 1980-х років, щоб перетворити його на унікальний будинок, і був вражений тим, що виявив. Про цю дивовижну історію розповідає документаліста Кірстен Дірксен у своєму новому ролику на YouTube.

До того ж блогер показав таємничий покинутий будинок, що застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка "Базз Лайтер" і стара конячка-гойдалка.