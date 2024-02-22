"Путешественник во времени" вновь попытался доказать, что он последний человек на Земле

Мужчина, который называет себя единственным выжившим, покатался на спорткаре по улицам города, в которым не было людей. Многие пользователи соцсетей не поверили, что человечество ожидает такое будущее.

Таинственный человек, утверждающий, что он станет последним человеком на Земле, вновь удивил поклонников. Парень попытался доказать, что он является "путешественником во времени". Он поделился своим новым роликов в TikTok, который успел стать вирусным.

Парень по имени Хавьер, утверждающий, что он смог переместиться в 2027 год, показал свои поездки по пустой улице на Lamborghini.

Мужчина впервые получил широкую известность в 2021 году, заявив, что он перенесся на шесть лет в будущее, где обнаружил, что он, по-видимому, единственный выживший человек в мире. С тех пор он делится видеозаписями своих скитаний по столичным городам в качестве предполагаемого доказательства своей теории.

Во многих своих роликов Хавьер показывал, как он гулял по туристическим достопримечательностям, таким как Колизей в Риме (Италия), или по пустынным аэропортам, как в Марракеше (Марокко). Парень нигде не встречал людей. Теперь же он решил предоставить доказательства другим способом. В нескольких последних видео он был замечен за рулем роскошного автомобиля, проезжающего по тихим улицам.

Мужчина показал дорогу. Оказалось, что это пустая улица с припаркованными у обочины автомобилями. Не было ни пешеходов ни машин, которые бы ехали рядом с ним или на встречу.

Пользователи TikTok по-прежнему расходятся во мнениях, являются ли эти видео доказательством того, что мужчина тот, за кого он себя выдает.

"Сколько дней вы там торчите?", "Если вы там просто находитесь, сходите в супермаркет и возьмите все бесплатно", "Но как ты мог застрять в 2027 году, почему же тогда написано, что видео загружено в 2024 году?", "Кто-то как минимум это снимает", — писали люди в комментариях.

Блогер опубликовал ряд видеороликов о своих так называемых визитах в будущее. В своих видео он показывает себя в супермаркетах и на дорогах, а также на футбольных стадионах и рядом с достопримечательностями Европы, где нет людей. На его аккаунт в TikTok под названием @unicosobreviviente, что переводится как "единственный выживший", подписано более 8,2 миллиона пользователей.

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