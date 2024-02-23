"Просто сносит крышу": люди удивлены тем, из чего на самом деле делают изюм (фото)

Многие люди знают из чего делается лакомство на самом деле, но в соцсетях появляется все больше пользователей, которые искренне удивляются, узнав о процессе его создания.

Во многих странах мира изюм является неотъемлемой частью детских обедов, но, оказывается, многие люди не знают, как его делают. Об этом пишет The Mirror.

Тяжело найти человека, который хоть раз в жизни не пробовал изюм. Его часто дают детям, но он также часто входит в состав здоровых завтраков, таких как гранола. Его можно найти в оладьях и даже в качестве добавки в шоколад. Но знаете ли вы, как делают изюм? Для некоторых людей это может показаться очевидным, но многие только сейчас узнают правду, и это приводит их в недоумение.

Все мы знаем, что изюм — это фрукт. Но некоторые люди только сейчас понимают, почему они никогда не видели изюм не в сушеном виде. Мы можем есть сушеные и свежие абрикосы, а где же свежий изюм? Как многие из нас уже знают, изюм — это продукт, который получается, когда высушивают виноград. Обычно используют сорт Москатель, который растет преимущественно в США, Турции, Австралии и Греции.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Понятное дело, что многие люди знали об этом, но в соцсетях появляется все больше пользователей, которые даже не подозревали об этом. Достаточно заглянуть на сайт X (ранее известный как Twitter), чтобы увидеть людей, которые совершенно об этом не догадываются.

"Я что, единственный глупый человек, который не знал, что изюм — это виноград?", "Пожалуйста, скажите, что я не единственный, кто не знал, что изюм — это сушеный виноград. Пожалуйста, я не могу быть в этом одинок!", "Это просто сносит крышу. Чувак, я не знал, что изюм — это виноград", — писали они.

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