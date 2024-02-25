"Смертельная ловушка": заброшенный особняк осужденного миллионера пугает соседей (фото)

Дворец Гамильтон когда-то считался одним из самых дорогих строящихся частных домов в Великобритании. Тем не менее спустя почти четыре десятилетия после начала строительства он остается недостроенным.

В Великобритании особняк стоимостью 41 миллион фунтов стерлингов, который больше Букингемского дворца, остается недостроенным и заброшенным после того, как его владелец отказался от него почти 40 лет назад. Местные жители говорят, что он является "смертельной ловушкой" и притягивают представителей антиобщественного поведения. Об этом пишет Daily Star.

Полуразрушенный дворец Гамильтон продолжает разрушаться в поле в историческом графстве Суссекс (Англия). Особняк стоимостью 41 миллион фунтов стерлингов соседи назвали самыми большими трущобами в Великобритании.

Владельцем здания является британский мультимиллионер и осужденный преступник Николас фон Гессен, более известный как Николас ван Хугстратен. Он почти 40 лет не обращал на него внимания после того, как в 1985 году начались строительные работы.

Здание окрестили "Домом призраков Суссекса" Фото: The Mirror

Однако тайна дворца Гамильтон гораздо глубже, чем просто недостроенный корпус. Особняк окрестили "Домом призраков Суссекса". Некоторые люди предполагают, что в недостроенном дворце могут даже обитать привидения. Местные жители заявили, что с них хватит, поскольку заброшенное здание, которое по размерам превосходит Букингемский дворец, превратилось в "смертельную ловушку". Они пожаловались в совет на то, что недостроенный дом стал магнитом для антиобщественного поведения и местом для употребления наркотиков.

"Это место — бельмо на глазу и развалина, и оно портило этот район столько, сколько я себя помню. Но теперь оно стало привлекать молодежь, которая проникает в поместье, чтобы употреблять наркотики и алкоголь. Здания выглядят очень опасными, и я думаю, что это лишь вопрос времени, когда кто-то получит травму или что-то еще хуже", — рассказал один из жителей Daily Mail.

Местные жители недовольны недостроенным дворцом Фото: SussexLive

Издание отмечает, что это не первый раз, когда фон Гессен подвергается критике за состояние участка. В 2016 году мультимиллионер назвал своих соседей "крестьянами-дураками" после того, как они возразили против его дорогостоящего строительства. Отвечая на вопрос о состоянии дома, он заявил, что дворец Гамильтона далеко не "разваливается" и был построен так, чтобы простоять не менее 2 000 лет.

"Подмостки остались только в рамках текущего обслуживания, которое необходимо такому объекту до завершения строительства", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что женщина продала особняк со всеми вещами, чтобы жить в фургоне. Кейтлин Пайл купила машину Mercedes Sprinter, которую переделала в дом на колесах и отправилась путешествовать по Америке. Женщина живет в дороге уже более 6 месяцев и пока не планирует возвращаться к прошлой жизни.

Также стало известно, что в Англии не могут продать "самый одинокий дом". Коттедж был построен для железнодорожников в 1940-х годах. Последние владельцы получали электричество от ветряной мельницы, а воду возили на трейлере.