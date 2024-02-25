Британская Баба Ванга: женщина из мрачной пещеры сделала три важных предсказания (фото)

Многие люди думали, что женщина была ведьмой, но у нее были и преданные поклонники, которые задокументировали подробности ее жизни и сделанные ею пророчества.

Мать Шиптон, которую, как говорят, прозвали британской Бабой Вангой XV века, провела свои ранние годы в мрачной темной пещере в лесу после того, как ее семью отвергла их община в Кнаресборо, Северный Йоркшир (Англия). Об этом пишет The Mirror.

Женщина, чье имя при рождении было Урсула Саутейл, родилась в 1488 году в семье 15-летней Агаты Сауттейл. Ее ранние годы были тяжелыми даже для тех времен. Она и ее мать были вынуждены жить в изолированной пещере, после того как их отвергла община. Сегодня это подземелье украшено леденящими душу предметами, включая плюшевых игрушек, одежду и человеческие волосы, развешанные над входом.

Только после того, как одна семья сжалилась над малышкой и ее матерью-подростком, они были спасены из пещеры в Кнаресборо. На тот момент будущей предсказательнице было два года. Согласно легендам, у нее были проблемы со здоровьем и она скорее гоготала, чем плакала, а также обладала способностью видеть будущее. Многие верили, что некоторые из ее пророчеств сбылись.

Согласно легендам, женщина обладала способностью видеть будущее Фото: The Mirror

Среди ее предсказаний были Великий лондонский пожар 1666 года, смерть короля Генриха VIII в 1547 году и появление Наполеона Бонапарта в 1769 году. Хотя большинство событий произошло уже после ее смерти, монарх погиб, когда ей было 59 лет.

Многие жители Кнаресборо считали ее ведьмой, но у нее были преданные поклонники, которые задокументировали ее жизнь и пророчества, настолько хорошо, что они известны и по сей день. Считается, что пещере уже 10 000 лет. Сейчас она является туристической достопримечательностью. На территории подземелья также есть небольшой музей, рассказывающий о ее истории. Ее тело было похоронено в Кнаресборо. Многие говорят, что если потереть нос о статую на ее могиле, то она исполнит ваше желание.

Сейчас в пещере можно посетить музей Фото: The Mirror

Ранее Фокус сообщал, что женщина утверждает, что чей-то голос помог ее бабушке спасти жизнь ребенку. Она поделилась историей своей бабушки, которой "сверхъестественная" встреча помогла спасти ее дочь. Рассказ вызвал бурное обсуждение в соцсетях.

Также стало известно, что в заброшенном особняке, необитаемом почти 50 лет, нашли старинные письма и записки. На дверце одного из шкафов висело красное платье, из-за которого пустой дом и получил свое прозвище, но это далеко не единственная вещь, оставшаяся от последних владельцев.