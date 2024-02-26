"Плакала, увидев результат": невеста потратила 15 тысяч евро на торт в форме замка (фото)

Всего на церемонию в лондонском отеле Savoy молодожены потратили около 56 тысяч евро.

18-летняя невеста Мадлен Бертон вместе со своим 20-летним возлюбленным Патриком из Великобритании потратили около 15 тысяч евро на грандиозный четырехметровый свадебный торт в форме замка. Созданием десерта занималась профессиональный кондитер Сэм Вудрафф. Об этом пишет издание The Sun.

48-летняя пекарь из Эссекса призналась, что это был самый большой торт из всех, которые она когда-либо делала. Мать четверых детей потратила 6 часов на возведение замка. Ей даже пришлось воспользоваться лестницей, чтобы добраться до верхушки.

"Я плакала, увидев готовый результат. Была очень взволнована, потому что весь процесс строительства занял так много времени", — делится своими эмоциями женщина, которая даже просила о помощи своего мужа 47-летнего Дэйва Вудраффома.

48-летняя пекарь из Эссекса призналась, что это был самый большой торт из всех, которые она когда-либо делала. Фото: Kennedy News & Media

В основе конструкции лежит 6 коржей в форме лепестков, а остальные части сделаны из пенополистирола. Башни замка напечатаны на 3D-принтере, покрыты 50 кг белой помадки и украшены золотыми листьями и светодиодными воздушными шариками.

Невеста говорит, что полностью довольна результатом.

"Я попросила замок, и она создала для меня настоящую сказку. Сэм постоянно меня поражает. Торт выглядел просто великолепно, и я была в восторге! Весь день прошел идеально — на нашей свадьбе было более 200 гостей", — рассказывает невеста.

Всего на церемонию в лондонском отеле Savoy молодожены потратили около 56 тысяч евро.

Ранее Фокус писал, как 36-летняя австралийская кондитерка Скай Бейли, которая занимается выпеканием десертов с оригинальным оформлением, удивила пользователей сети своим "кокаиновым тортом". Женщина поделилась фотографиями кулинарного эксперимента на странице пекарни Skysies Cakes в Facebook и вызвала очень неоднозначную реакцию у клиентов. По словам Бейли, торт с индивидуальным оформлением на 30-летие сына заказала его мать.

К тому же мы рассказывали о паре из США, которая решила купить торт, чтобы узнать пол своего первого ребенка, но все пошло не по плану. Во время торжественного события родители так и не узнали новость.