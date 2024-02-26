Застыл во времени: меню в заброшенном McDonald's удивило людей низкими ценами (видео)

Один из ресторанов сети быстрого питания оставался нетронутым на протяжении 30 лет. Многие люди быстро почувствовали ностальгию, посмотрев короткий ролик о нем.

Поклонники McDonald's были удивлены и почувствовали ностальгию по ценам на культовые продукты питания империи быстрого питания 30-летней давности, после того как в сети появился видеоролик, в котором показана заброшенная закусочная в США, которая не изменилась с 1994 года. Ролик показал в TikTok пользователь с никнеймом @underratedsimpsons.

Многие люди помнят низкие цены в McDonald's. Ролик, в котором показывает старинное меню, заставляет поклонников сети ресторанов быстрого питания "скучать по прошлым дням".

Жутковатый McDonald's был обнаружен на военно-морской базе на острове Адак, Аляска, США, и, похоже, оставался нетронутым с 1994 года. По данным Службы национальных парков, во время Второй мировой войны здесь располагался форпост для баз сухопутной армии и флота. Но когда в 1990-х годах необходимость в военных зданиях отпала, многие жители города покинули его, а предприятия были вынуждены закрыться. В то же время решили отказаться и от кафе.

Вирусный ролик показал старое, нецифровое меню у ресторана с кардинально отличающимися ценами. В нем присутствовала реклама старого Happy Meal с игрушками Bobby's World, американского анимационного комедийного детского телесериала, выходившего на канале Fox Kids 30 лет назад.

Тогда большой коктейль Triple Thick Milkshake можно было купить всего за $1,14, а если люди хотели взять его с собой, то платили всего 97 пенсов. Также можно было купить горячий шоколад за 75 пенсов, кофе за 49 пенсов и сопроводить его горячим яблочным пирогом за 67 пенсов.

Британский таблоид отмечает, что поклонники Биг-Мака, возможно, будут поражены, узнав, что если сейчас они платят 4,89 фунта стерлингов, то в 1994 году культовый бургер обошелся бы им в 1,93 фунта стерлингов. Чизбургер стоил 86 пенсов, а коробка с 20 куриными наггетсами всего 4,50 фунта по сравнению с сегодняшней ценой в 6,39 фунта. Более того, 30 лет назад в некоторых ресторанах McDonald's были стулья похожие на бургеры, игровой парк на улице и даже фирменные пепельницы.

Старое, нецифровое меню у ресторана с кардинально отличающимися ценами Фото: Reddit

Многие люди, среди которых большинство читателей из Великобритании, быстро почувствовали ностальгию, посмотрев ролик, который набрал более 1,2 миллиона лайков.

"Я скучаю по буррито за £1,17 на завтрак". 87 пенсов за апельсиновый сок, теперь он стоит 3,15 фунта стерлингов", "Мечтаю о таких ценах", "Это на Аляске, так что некоторые из этих цен даже выше, чем были бы в остальной части США", "Я действительно скучаю по этой доске, а не по цифровой", "Я люблю заброшенные места — что-то в них похожее на капсулу времени, я просто обожаю это", — писали люди в комментариях.

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