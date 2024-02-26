Золото царей и тайники с кладом: какими были самые сенсационные находки с металлоискателем

Недавно двое мужчин обнаружили и продали 122 англосаксонских пенни за более чем 325 000 фунтов стерлингов. Их находка стала поводом для вспоминания других потрясающих случаев.

Хитовое шоу телеканала BBC "Детекторы" рассказывает о паре охотников за сокровищами Маккензи Круке и Тоби Джонсе и их подвигах. Но некоторые истории из реальной жизни оказались более удивительными, чем сюжет передачи. Об этом пишет Daily Star.

На прошлой неделе 122 англосаксонских пенни были проданы более чем за 325 000 фунтов стерлингов после того, как их обнаружил дуэт металлоискателей из Эссекса (Великобритания). Они были пролежали там под землей с 1066 года.

После этого случая британские журналисты решили вспомнить о других сенсационных находках металлоискателей.

Автомобильная добыча

Когда Терри Герберт купил металлоискатель на распродаже автохлама за 2,50 фунта стерлингов, он и представить себе не мог, что с его помощью он обнаружит самый большой в Британии тайник с англосаксонскими сокровищами.

В 2009 году он нашел на фермерских землях близ Личфилда клад стоимостью 3,3 миллиона фунтов стерлингов, известный как Стаффордширский клад. В нем было 4 600 золотых и серебряных предметов.

Копать ради победы

В 1949 году братья Павел, Петко и Михаил Дейковы из Болгарии копали глину на черепичном заводе вблизи города Панагюриште, когда наткнулись на золотые предметы III-IV веков до нашей эры, принадлежавшие, как считается, фракийским царям.

Павел, Петко и Михаил Дейковы из Болгарии Фото: Facebook

Среди предметов было невероятное чеканное золотое блюдо, которое сейчас находится в музее.

Хороший инструмент

Когда в 1992 году Эрик Лоус отправился на поиски потерянного молотка своего приятеля с помощью металлоискателя в окрестностях Хоксна, Саффолк, его ожидала удивительная находка.

Бывший садовник наткнулся на почти 15 000 римских серебряных и золотых монет и 200 других предметов, включая серебряный горшок для перца в форме женщины. Его стоимость оценили в 1,75 миллиона фунтов стерлингов. Он также нашел пропавший молоток.

Норвежский клад

Дерек Макленнан нашел в 2014 году в Шотландии огромный клад викингов из 100 золотых, серебряных и хрустальных предметов, известный как Галлоуэйский клад, который оценили в 2 миллиона фунтов стерлингов.

Дерек Макленнан нашел в 2014 году в Шотландии огромный клад викингов из 100 золотых, серебряных и хрустальных предметов Фото: коллаж Фокус

Еще больше сокровищ викингов обнаружили Дэвид и Эндрю Уилан, которые в 2007 году нашли в долине Йорк более 600 серебряных монет стоимостью около 1 млн фунтов стерлингов.

Уотлингтонский клад серебра викингов, найденный в 2015 году, был оценен в 1,35 миллиона фунтов стерлингов.

Поле мечты

Рег Мид и Ричард Майлз, в 2012 году обнаружили Грувилльский клад на острове Джерси, услышав о фермере, который нашел несколько монет в поле. Он состоял из удивительной массы в 68 000 монет и золотых предметов, оставленных кельтским племенем, почувствовавшим влияние римлян. Его стоимость составила 4,25 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее Фокус сообщал, что мужчину, который помогает людям вернуть украшения, прозвали "Властелином колец". Даррен Уайлс в течение последних 12 лет возвращает людям их утерянные драгоценности. То, что когда-то было его любимым занятием, стало работой для этого мужчины. Недавно он совершил юбилейную находку.