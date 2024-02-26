Стоит теперь целое состояние: семья купила гараж и превратила его в просторный дом (фото)

Лекси Фланнаган и ее супруг Сэм потратили 2 года на получение заветного разрешения на строительство после чего преступили к ремонтным работам. Сейчас их новое жилье стоит почти в 3 раза дороже.

26-летняя Лекси Фланнаган и ее партнер, 31-летний Сэм Фланнаган из Великобритании, купили двойной гараж за £172 500, заметив его на сайте Zoopla. Теперь он стоит 500 000 фунтов стерлингов после того, как пара переделала его в дом с 3 спальнями. Об этом пишет Daily Star.

Семейная пара рассказала, что теперь их жилье в Котсуолде (Англия) стоит почти в 3 раза дороже. Они потратили годы на получение разрешения на строительство и превратили гараж в двухэтажный дом с тремя спальнями. Сама реконструкция обошлась в 100 000 фунтов стерлингов.

Теперь они сдают свое старое жилье в аренду и говорят, что у их сына Леви, которому сейчас два года, будет свой дом когда он подрастет.

"Мы не хотели новостройку, так как в ней иногда бывает много проблем, но мы хотели проект. Мы хотели что-то запущенное и нуждающееся в большом количестве работ, чтобы повысить ценность здания. Одним из главных преимуществ гаража было его расположение, и я была очень довольна этим. Он находится недалеко от соседних городов, таких как Тьюксбери и Челтнем, а также в двух минутах езды от автомагистрали", — рассказала британка.

Пара потратила 2 года на получение разрешения на строительство Фото: SWNS Новое жилье стоит почти в 3 раза дороже Фото: SWNS

По ее словам, первым серьезным изменением гаража стала пристройка снаружи, чтобы создать простор для открытой планировки первого этажа и увеличить пространство для спален наверху. Они получили все необходимые разрешения и начали ремонт.

"Если у вас хорошие отношения с соседями, это очень помогает, и люди видели, что мы молодая пара и были готовы помочь", — добавила Лекси.

Семейная пара купила здание в августе 2016 года. Оно было выставлено на продажу в интернете. Всего через полчаса они уже приехали посмотреть его. По их словам, они приехали раньше, встретились с хозяином и сразу же заключили сделку о покупке. В течение двух лет они ничего не меняли, ожидая разрешения на строительство. Затем, в феврале 2017 года, они приступили к строительству и переехали на время ремонта крыши. К январю 2019 года все было готово.

Простоная кухня Фото: SWNS Современное пространство с открытой планировкой Фото: SWNS

Внизу они сделали современное пространство с открытой планировкой кухни и гостиной. Тем временем наверху появились сразу три спальни. Также в их новом доме есть прихожая и совершенно новая ванная комната. Сейчас семья сдает свой старый дом, расположенный всего в десяти минутах езды, аренду.

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