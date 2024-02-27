19-летний парень хотел жить с украденной кобылой в многоэтажке (видео)

Взволнованные соседи пытались остановить юношу, когда услышали громкий топот копыт в подъезде и увидели, что происходит.

19-летний житель в городка Вейхерово, что на севере Польши, похитил кобылу и попытался завести ее в свою квартиру на третьем этаже многоэтажки. По словам представителей полиции, парень таким образом хотел скрыть преступление, пишет газета Wyborcza.

Получив срочный звонок от жильцов дома, патрульные сначала подумали, что это розыгрыш хулиганов. Однако, когда они прибыли на место происшествия, то увидели шокирующую картину: юноша действительно тянул по лестнице большую кобылу.

По словам пресс-секретаря полиции Анетты Потрикус, молодой человек похитил животное и попытался завести его в подъезд, чтобы спрятать в собственном доме. Однако он не обдумал, как остаться при этом не заметным и содержать скакуна в небольшой двухкомнатной квартире.

Взволнованные соседи пытались остановить юношу, когда услышали громкий топот копыт в подъезде и увидели, что происходит. В конце концов, животное могло травмировать кого-то из жителей дома или упасть в любой момент и получить травмы.

Полицейские уже вернули лошадь законному владельцу, который уже успел подать заявление о похищении. По предварительной оценке, стоимость кобылы составляет около 3800 долларов.

Парню грозит лишение свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Напомним, ранее Фокус писал, что 25-летняя кобыла с запиской на шее "Я не потерялась, просто гуляю" ежедневно в одиночестве обходит окрестности конюшни во Франкфурте. Этим же маршрутом ее водил хозяин, пока был жив. Интересно, что эти прогулки ни разу не стали причиной каких-либо инцидентов на дорогах.

Кроме того, мы рассказывали о курьезном случае, произошедшем с Амандой Норманд из Луизианы: женщина нашла в своем автомобиле настоящую змею. Американка случайно заметила пресмыкающееся, когда вернулась из магазина AT&T на улице Джонстон в Лафайетти, куда заехала, чтобы отремонтировать телефон.