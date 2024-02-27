"Делай с ними, что захочешь": вдова неожиданно получила акции компании на $1 млрд (фото)

Жена покойного бизнесмена Рут Готтесман решил передать огромную суму Медицинскому колледжу Альберта Эйнштейна, чтобы студенты смогли получать бесплатное обучение.

96-летний муж американки Рут Готтесман умер в 2022 году и оставил после себя то, что удивило даже его жену. Мужчина передал акции компании Berkshire Hathaway на сумму 1 миллиард долларов. Об этом пишет Bussines Insider.

По словам женщины, она даже не подозревала об этом пункте в завещании.

"Единственное указание мужа? Делай с ними все, что захочешь", — рассказала американка журналистам.

Сначала Готтесман не могла решить куда потратить такую огромную сумму, но после того, как ее дети посоветовали ей не ждать слишком долго, она поняла, что нужно делать. Вдова полностью передаст деньги Медицинскому колледжу Альберта Эйнштейна в Бронксе, самом бедном районе Нью-Йорка.

"Я хотела финансировать студентов этого заведения, чтобы они получали бесплатное обучение", — сказала она Times.

96-летний муж американки Рут Готтесман умер в 2022 году Фото: The New Times

Все нынешние студенты четвертого курса получат компенсацию за обучение весной 2024 года, а начиная с августа все нынешние и будущие студенты будут учиться бесплатно. Готтесман лично сообщила эту новость нынешним студентам в понедельник, 26 февраля. Как только из ее уст прозвучали слова "бесплатное обучение", студенты в аудитории разразились радостными возгласами, хлопали и вскакивали со своих мест, а некоторые даже начали плакать.

Американка является заслуженным профессором клинической педиатрии колледжа Альберта Эйнштейна. Еее муж, Дэвид "Сэнди" Готтесман, начал свою карьеру в 60-х годах с дружбы с Уорреном Баффетом, в результате чего он стал одним из первых инвесторов его холдинговой компании Berkshire Hathaway. Впоследствии он основал собственную инвестиционную компанию First Manhattan Co., которой теперь руководит его сын.

Издание отмечает, что годовая плата за обучение в колледже составляет более 59 000 долларов, в результате чего многие выпускники имеют более 200 000 долларов долгов.

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