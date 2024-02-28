Подготовка к Судному дню: мировая элита строит секретные бункеры и запасается оружием (фото)

Недавно Марк Цукерберг разработал план по строительству бункера на своей ранчо, после чего его примеру последовали многие другие миллиардеры. Многие из них рассказывают о различных причинах конца света, но большинство начали подготовку к Судному дню.

Самые богатые люди мира начали готовиться к наступлению Судного дня. Некоторые предполагают, что мировая элита может знать что-то, чего не знают остальные. Об этом пишет Daily Star.

Ранее стало известно, что босс Meta Марк Цукерберг разработал план строительства бункера на Гавайях. Радикальный шаг основателя Facebook заставил подкастера Кристину Рэндалл заявить, что мировая элита, возможно, готовится к "библейскому пророчеству".

Теперь британское издание отмечает, что не только Цукерберг готовится к наступлению Судного Дня. По мнению британских журналистов, миллиардеры готовятся к Армагеддону, а еще большее число людей, возможно, держат планы выживания в секрете.

Сэм Альтман

Основатель OpenAI, под чьим брендом был создан популярный чатбот ChatGPT, считает, что конец света может наступить из-за того, что искусственный интеллект нападет на людей. Он также считает, что опасность может представлять ядерная война или смертоносный синтетический вирус.

Чтобы обезопасить себя, Альтман держит в одном из своих тайников обычные средства защиты, включая антибиотики и воду, а также некоторые необычные товары.

Альтман считает, что конец света может наступить из-за того, что искусственный интеллект нападет на людей Фото: Getty Images

"Я стараюсь не думать об этом слишком много. Но у меня есть оружие, золото, йодистый калий, антибиотики, батарейки, вода, противогазы израильских сил обороны и большой участок земли в Биг-Суре, куда я могу долететь", — рассказал он основателям стартапа Shypmate

Предприниматель также сказал, что у него и соучредителя PayPal Питера Тиля есть "договоренность" бежать в одну из роскошных усадеб Тиля в Новой Зеландии в случае наступления конца света.

Марк Цукерберг

Основатель Facebook, как говорят, построил секретный бункер под своим ранчо на Гавайях. Строительство таинственного проекта было скрыто за 6-футовой (1,8 м) стеной, сообщает Wired. С рабочими были заключены строгие соглашения о неразглашении, а тех, кто писал об этом в социальных сетях, отстраняли от участия в строительстве. Дэвид, чье имя было изменено, чтобы защитить его личность, сказал изданию: "Это бойцовский клуб".

Миллиардер построил секретный бункер под своим ранчо на Гавайях Фото: Wired

Убежище миллиардера, как утверждается, может похвастаться собственными запасами продовольствия и энергии и укреплено взрывоустойчивыми дверями. Проект, как говорят, обошелся ему в 270 миллионов долларов.

Самый богатый человек штата Айдахо Фрэнк Вандерслоот также приобрел участок земли площадью 2000 акров к югу от ранчо босса социальных сетей за 51 миллион долларов.

Илон Маск

Недавно Маск заявил, что создал самую лучшую защиту на случай конца света. Босс SpaceX поделился постом с изображениями нового грузовика Tesla, оснащенного бронированными стеклами для защиты от назойливых ракет или роботов-убийц.

"Tesla Cybertruck, лучшая технология защиты во время апокалипсиса", — подписал он пост.

На сайте Tesla автомобиль описывается как созданный для любой планеты.

Секретный бункер в Канзасе

В неизвестном месте в Канзасе (США) находится 15-этажный подземный бункер, оснащенный всем необходимым для выживания в условиях конца света, войны или захвата роботами. Впервые построенный во времена холодной войны, он был спроектирован таким образом, чтобы выдержать прямое ядерное попадание.

Взрывоустойчивая дверь в комплекс весит целых 50 тонн. Внутри находятся 14 жилых блоков, в которых могут жить 75 человек, и хранятся припасы, которых хватит на пять лет, сообщает SuperCarBlondie.

15-этажный подземный бункер, оснащенный всем необходимым для выживания в условиях конца света Фото: Survival Condo

Большинство помещений уже проданы, а цены на них стартовали от 500 000 долларов, поэтому можно с уверенностью сказать, что в этих убежищах, вероятно, есть не один миллионер.

Помимо кладовой, в бункере есть бассейн, тренажерный зал и игровая комната.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла секретный бункер в бабушкином доме. Карли объяснила, что старый дом, в который переехала ее родственница, ранее принадлежал людям, которые готовились к концу света. Она показала тайное помещение изнутри.

Также стало известно, что женщина поклялась не пускать в свой бункер даже родных. Роуэн Маккензи начала делать запасы 12 лет назад. Недавно она приняла новые меры, чтобы обеспечить себе безопасность.