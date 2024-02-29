Не подумал: миллионер, самовольно вырубивший соседские деревья, может потерять свое богатство

Прокуратура требует от мужчины возместить полную стоимость замены растений, которая может достигать около 1 миллиона долларов США.

Американский миллионер Грант Хейбер из Нью-Джерси после того, как приказал ради "красивого вида" незаконно срубить 32 дерева на участке своего соседа, предстал перед судом и вскоре рискует потерять все богатство. Об этом пишет издание North Jersey.

По данным следствия, Хейбер нанял мастеров для вырубки деревьев на территории своего соседа, Самиха Шинвея, в феврале прошлого года, предварительно не получив на это никаких разрешений.

Сначала он заключил мировое соглашение о признании вины и согласился уплатить штраф в размере 13 тысяч долларов, однако теперь прокуратура требует от него возместить полную стоимость замены срубленных деревьев, которая может достигать около 1 миллиона долларов США.

Шинвей рассказывает, что был шокирован, когда в прошлом году увидел бригаду рабочих, которая вырубала деревья на его участке. Фото: James Keivom

"Безусловно, речь идет об огромных штрафах, но они бледнеют на фоне потенциальных исков о компенсации, которые приближаются к семизначным цифрам", — пояснил прокурор Ким Кассар.

Сам Шинвей рассказывает, что был шокирован, когда в прошлом году увидел бригаду рабочих, вырубавших деревья на его участке.

"Когда я вернулся домой, то услышал звук бензопил и увидел измельчитель веток. Четверо неизвестных мужчин срезали деревья на моем участке, а также на участке моего двоюродного брата", — вспоминает он.

Потерпевший заявил, что никогда не будет полностью удовлетворен санкциями против Хейбера.

"Я использую аналогию: если вы нанимаете кого-то убить человека, вы несете такую же ответственность, как и убийца", — подчеркнул он.

Сам виновник сначала отрицал свою причастность, но рабочие указали на него как на заказчика услуги. Миллионер пообещал лишь оплатить штраф в размере 13 тысяч долларов в течение 30 дней.

По словам Шинвея, проблемный сосед после инцидента начал травить его — выпускать собак и писать анонимки с угрозами.

Очередное судебное слушание по этому делу состоится в этом году в апреле.

Миллионер пообещал лишь оплатить штраф в размере 13 тысяч долларов в течение 30 дней. Фото: James Keivom Миллионер пообещал лишь оплатить штраф в размере 13 тысяч долларов в течение 30 дней. Фото: James Keivom

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