Тайна викторианского дома: женщина нашла 130-летнюю капсулу времени под половицами (фото)

Внутри лежали пенни 1901 года, пачка сигарет, шляпа, Библия и письмо. Все эти вещи были добавлены разными людьми за более чем столетие.

26-летняя Мэдлин Гудвин из Великобритании нашла 130-летнюю капсулу времени под половицами своего жилья. Об этом пишет Metro.

Женщина даже не подозревала, что в ее викторианском доме находилось "сокровище" после того, как купила его четыре года назад. Она хотела просто избавится от приставного столика поэтому сделал объявление в одной из групп Facebook. После этого к ней обратилась женщина, которая раньше жила по ее адресу.

Незнакомка из интернета рассказала, что они собрали коллекцию ценных вещей с тех пор, как ее семья переехала в 1890-х годах.

"Я назвала женщине наш почтовый индекс, и она сказала, что раньше жила на этой улице, тогда я назвала ей наш конкретный адрес, и она сказала, что раньше жила в нашем доме. Когда она пришла за столом, то рассказала нам об истории дома. С тех пор как мы купили дом четыре года назад, в нем было проведено много ремонтных работ, и мы показывали женщине все это", — рассказала британка.

Коробка была спрятана под половицами в шкафу под лестницей Фото: SWNS

Во время осмотра дома гостья рассказала Мэдлин о капсуле времени, которую ее семья оставила в фундаменте здания под досками пола. Семья пополняла ее до тех пор, пока не покинула дом в 2007 году.

"Женщина была очень настойчива и хотела, чтобы мы нашли ее сами", — сказала новая владелица дома.

Среди предметов в коробке было несколько старых газет Фото: SWNS

Мэдлин обнаружила капсулу под третьей половицей в чулане под лестницей. Она достала старый металлический контейнер из-под пола. Внутри лежали пенни 1901 года, пачка сигарет, шляпа, Библия и письмо. Все эти вещи были добавлены разными людьми за более чем столетие. Незнакомка, обнаружившая тайник, при продаже дома добавила в него газету и DVD. К сожалению, непогода добралась до ящика, поэтому письмо от семьи этой дамы было невозможно прочитать.

"Там были такие случайные вещи, и это было довольно странно, потому что в тот день, когда женщина пришла на прошлой неделе, исполнилось четыре года с того дня, как мы с партнером переехали в этот дом. Каковы шансы? Было так странно, что все совпало", — добавила Мэдлин.

Теперь она планирует пополнить капсулу и оставить ее в качестве подарка будущим владельцам дома, но она переложит все содержимое в более прочный, герметичный контейнер, чтобы оно лучше сохранилось.

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