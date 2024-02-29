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В заваленном камине древнего замка нашли таинственную записку "Джеймса Бонда" (фото)

Таинственная записка, послание, раскопки, Джеймс Бонд, старинный замок, заваленный камин, письмо, секретный агент, археологи
Фото: Instagram/jerseyheritage | Послание было спрятано в бутылке и датировалось 1966 годом

Спрятанное в бутылке послание якобы секретного агента удивило археологов. Теперь специалисты пытаются узнать личность таинственного автора записки.

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В США реставрационные работы в одном из замков Джерси привели к неожиданной находке в камине. Археологи обнаружили таинственное послание "Джеймса Бонда" в бутылке, датированное 1966 годом. Об этом пишет BBC News.

Организация Jersey Heritage сообщила в социальных сетях, что рабочие, проводившие реставрационные работы на втором этаже офицерских покоев в Замке Елизаветы, нашли камин, в котором обнаружили спрятанное в бутылке послание.

Теперь специалисты надеются, что жители острова помогут им раскрыть личность таинственного автора записки 1966 года.

"007 Джеймс Бонд… P.S. Секретный агент. Никому не говори", — гласило послание, которое было подписано неким E A Blampied.

По словам сотрудников JH, к записке прилагались страницы с 15 по 18 еженедельной газеты Reveille, датированной 23 февраля 1966 года.

Таинственная записка, послание, раскопки, Джеймс Бонд, старинный замок, заваленный камин, письмо, секретный агент, археологи Fullscreen
Специалисты пытаются узнать личность таинственного автора записки
Фото: Instagram/jerseyheritage

Харви Дулан, сотрудник отдела исторических зданий, отметил, что бумаги и записка были довольно необычной находкой. По его словам, автор явно был большим поклонником Джеймса Бонда, и первой его мыслью было, что это мог быть известный художник из Джерси Эдмунд Блампид.

"Однако на тот момент ему было 79 лет, и он умер в августе того же года, так что мы решили, что вряд ли он пихал бутылки в камины в замке Элизабет", — думает мистер Дулан.

Мистер Дулан сказал, что бутылку спрятали бы во время реставрационных работ, которые проводил комитет по общественным работам.

"Это был последний заваленный камин, все остальные были очищены, вероятно, в период с 1923 по 1946 год, поскольку мы нашли сигаретные пачки того времени и немецкие боеприпасы. Это попытка проникнуть в жизнь обычных людей, которую история, как правило, не запечатлела", — добавил специалист.

Сотрудники Jersey Heritage надеется, что кто-то из родственников или даже автор записки еще жив и может предъявить права на нее.

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