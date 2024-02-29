В заваленном камине древнего замка нашли таинственную записку "Джеймса Бонда" (фото)

Спрятанное в бутылке послание якобы секретного агента удивило археологов. Теперь специалисты пытаются узнать личность таинственного автора записки.

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В США реставрационные работы в одном из замков Джерси привели к неожиданной находке в камине. Археологи обнаружили таинственное послание "Джеймса Бонда" в бутылке, датированное 1966 годом. Об этом пишет BBC News.

Организация Jersey Heritage сообщила в социальных сетях, что рабочие, проводившие реставрационные работы на втором этаже офицерских покоев в Замке Елизаветы, нашли камин, в котором обнаружили спрятанное в бутылке послание.

Теперь специалисты надеются, что жители острова помогут им раскрыть личность таинственного автора записки 1966 года.

"007 Джеймс Бонд… P.S. Секретный агент. Никому не говори", — гласило послание, которое было подписано неким E A Blampied.

По словам сотрудников JH, к записке прилагались страницы с 15 по 18 еженедельной газеты Reveille, датированной 23 февраля 1966 года.

Специалисты пытаются узнать личность таинственного автора записки Фото: Instagram/jerseyheritage

Харви Дулан, сотрудник отдела исторических зданий, отметил, что бумаги и записка были довольно необычной находкой. По его словам, автор явно был большим поклонником Джеймса Бонда, и первой его мыслью было, что это мог быть известный художник из Джерси Эдмунд Блампид.

"Однако на тот момент ему было 79 лет, и он умер в августе того же года, так что мы решили, что вряд ли он пихал бутылки в камины в замке Элизабет", — думает мистер Дулан.

Мистер Дулан сказал, что бутылку спрятали бы во время реставрационных работ, которые проводил комитет по общественным работам.

"Это был последний заваленный камин, все остальные были очищены, вероятно, в период с 1923 по 1946 год, поскольку мы нашли сигаретные пачки того времени и немецкие боеприпасы. Это попытка проникнуть в жизнь обычных людей, которую история, как правило, не запечатлела", — добавил специалист.

Сотрудники Jersey Heritage надеется, что кто-то из родственников или даже автор записки еще жив и может предъявить права на нее.

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