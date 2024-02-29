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У заваленому каміні стародавнього замку знайшли таємничу записку "Джеймса Бонда" (фото)

Таємнича записка, послання, розкопки, Джеймс Бонд, старовинний замок, завалений камін, лист, секретний агент, археологи
Фото: Instagram/jerseyheritage | Послання було заховане в пляшці і датувалося 1966 роком

Заховане в пляшці послання нібито секретного агента здивувало археологів. Тепер фахівці намагаються дізнатися особу таємничого автора записки.

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У США реставраційні роботи в одному із замків Джерсі призвели до несподіваної знахідки в каміні. Археологи виявили таємниче послання "Джеймса Бонда" в пляшці, датоване 1966 роком. Про це пише BBC News.

Організація Jersey Heritage повідомила в соціальних мережах, що робітники, які проводили реставраційні роботи на другому поверсі офіцерських покоїв у Замку Єлизавети, знайшли камін, у якому виявили заховане в пляшці послання.

Тепер фахівці сподіваються, що жителі острова допоможуть їм розкрити особу таємничого автора записки 1966 року.

"007 Джеймс Бонд... P.S. Секретний агент. Нікому не кажи", — свідчило послання, підписане якимось E A Blampied.

За словами співробітників JH, до записки додавали сторінки з 15 по 18 щотижневої газети Reveille, датованої 23 лютого 1966 року.

Таємнича записка, послання, розкопки, Джеймс Бонд, старовинний замок, завалений камін, лист, секретний агент, археологи Fullscreen
Фахівці намагаються дізнатися особу таємничого автора записки
Фото: Instagram/jerseyheritage

Гарві Дулан, співробітник відділу історичних будівель, зазначив, що папери й записка були досить незвичайною знахідкою. За його словами, автор явно був великим шанувальником Джеймса Бонда, і першою його думкою було, що це міг бути відомий художник із Джерсі Едмунд Блампід.

"Однак на той момент йому було 79 років, і він помер у серпні того ж року, тож ми вирішили, що навряд чи він пхав пляшки в каміни в замку Елізабет", — думає містер Дулан.

Містер Дулан сказав, що пляшку сховали б під час реставраційних робіт, які проводив комітет із громадських робіт.

"Це був останній завалений камін, всі інші були очищені, ймовірно, в період з 1923 по 1946 рік, оскільки ми знайшли сигаретні пачки того часу і німецькі боєприпаси. Це спроба проникнути в життя звичайних людей, яке історія, як правило, не закарбувала", — додав фахівець.

Співробітники Jersey Heritage сподіваються, що хтось із родичів або навіть автор записки ще живий і може пред'явити права на неї.

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