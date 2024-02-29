У заваленому каміні стародавнього замку знайшли таємничу записку "Джеймса Бонда" (фото)

Заховане в пляшці послання нібито секретного агента здивувало археологів. Тепер фахівці намагаються дізнатися особу таємничого автора записки.

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У США реставраційні роботи в одному із замків Джерсі призвели до несподіваної знахідки в каміні. Археологи виявили таємниче послання "Джеймса Бонда" в пляшці, датоване 1966 роком. Про це пише BBC News.

Організація Jersey Heritage повідомила в соціальних мережах, що робітники, які проводили реставраційні роботи на другому поверсі офіцерських покоїв у Замку Єлизавети, знайшли камін, у якому виявили заховане в пляшці послання.

Тепер фахівці сподіваються, що жителі острова допоможуть їм розкрити особу таємничого автора записки 1966 року.

"007 Джеймс Бонд... P.S. Секретний агент. Нікому не кажи", — свідчило послання, підписане якимось E A Blampied.

За словами співробітників JH, до записки додавали сторінки з 15 по 18 щотижневої газети Reveille, датованої 23 лютого 1966 року.

Фахівці намагаються дізнатися особу таємничого автора записки Фото: Instagram/jerseyheritage

Гарві Дулан, співробітник відділу історичних будівель, зазначив, що папери й записка були досить незвичайною знахідкою. За його словами, автор явно був великим шанувальником Джеймса Бонда, і першою його думкою було, що це міг бути відомий художник із Джерсі Едмунд Блампід.

"Однак на той момент йому було 79 років, і він помер у серпні того ж року, тож ми вирішили, що навряд чи він пхав пляшки в каміни в замку Елізабет", — думає містер Дулан.

Містер Дулан сказав, що пляшку сховали б під час реставраційних робіт, які проводив комітет із громадських робіт.

"Це був останній завалений камін, всі інші були очищені, ймовірно, в період з 1923 по 1946 рік, оскільки ми знайшли сигаретні пачки того часу і німецькі боєприпаси. Це спроба проникнути в життя звичайних людей, яке історія, як правило, не закарбувала", — додав фахівець.

Співробітники Jersey Heritage сподіваються, що хтось із родичів або навіть автор записки ще живий і може пред'явити права на неї.

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