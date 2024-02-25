"Смертельна пастка": покинутий особняк засудженого мільйонера лякає сусідів (фото)

Палац Гамільтон колись вважався одним із найдорожчих споруджуваних приватних будинків у Великій Британії. Проте через майже чотири десятиліття після початку будівництва він залишається недобудованим.

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У Великій Британії особняк вартістю 41 мільйон фунтів стерлінгів, більший за Букінгемський палац, залишається недобудованим і занедбаним після того, як його власник відмовився від нього майже 40 років тому. Місцеві жителі кажуть, що він є "смертельною пасткою" і притягує представників антигромадської поведінки. Про це пише Daily Star.

Напівзруйнований палац Гамільтон продовжує руйнуватися в полі в історичному графстві Суссекс (Англія). Особняк вартістю 41 мільйон фунтів стерлінгів сусіди назвали найбільшими нетрями у Великій Британії.

Власником будівлі є британський мультимільйонер і засуджений злочинець Ніколас фон Гессен, більш відомий як Ніколас ван Хугстратен. Він майже 40 років не звертав на нього уваги після того, як 1985 року почалися будівельні роботи.

Будівлю охрестили "Будинком привидів Суссекса" Фото: The Mirror

Однак таємниця палацу Гамільтон набагато глибша, ніж просто недобудований корпус. Особняк охрестили "Будинком привидів Суссекса". Деякі люди припускають, що в недобудованому палаці можуть навіть мешкати привиди. Місцеві жителі заявили, що з них досить, оскільки покинута будівля, яка за розмірами перевершує Букінгемський палац, перетворилася на "смертельну пастку". Вони поскаржилися до ради на те, що недобудований будинок став магнітом для антигромадської поведінки та місцем для вживання наркотиків.

"Це місце — більмо на оці та руїна, і воно псувало цей район стільки, скільки я себе пам'ятаю. Але тепер воно стало приваблювати молодь, яка проникає в маєток, щоб вживати наркотики й алкоголь. Будинки виглядають дуже небезпечними, і я думаю, що це лише питання часу, коли хтось отримає травму або щось ще гірше", — розповів один із жителів Daily Mail.

Місцеві жителі незадоволені недобудованим палацом Фото: SussexLive

Видання зазначає, що це не вперше, коли фон Гессен піддається критиці за стан ділянки. У 2016 році мультимільйонер назвав своїх сусідів "селянами-дурнями" після того, як вони заперечили проти його дорогого будівництва. Відповідаючи на запитання про стан будинку, він заявив, що палац Гамільтона далеко не "розвалюється" і його побудували так, щоб він простояв щонайменше 2 000 років.

"Підмостки залишилися тільки в рамках поточного обслуговування, яке необхідне такому об'єкту до завершення будівництва", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка продала особняк з усіма речами, щоб жити у фургоні. Кейтлін Пайл купила машину Mercedes Sprinter, яку переробила на будинок на колесах і вирушила подорожувати Америкою. Жінка живе в дорозі вже понад 6 місяців і поки що не планує повертатися до минулого життя.

Також стало відомо, що в Англії не можуть продати "найсамотніший будинок". Котедж був побудований для залізничників у 1940-х роках. Останні власники отримували електрику від вітряка, а воду возили на трейлері.