"Мой муж умер": женщина узнала ужасную правду, заглянув в его ноутбук (видео)

Женщина рассказала о том, в какой ужасной ситуации она оказалась после того, как порылась в вещах своего любимого. Заглянув в его ноутбук, она узнала, на что тратил деньги ее муж и с кем он общался.

Женщина рассказала о тайне, которую скрывал от нее ее партнер. После его смерти она решила заглянуть в его ноутбук и узнала об ужасной реальности их отношений. Об этом она рассказала в ролике, который опубликовала в TikTok.

Мужчина умер три года назад. Женщина записала серию видеороликов в нем, которые набирают миллионы просмотров. Недавно она выложила несколько новых роликов о том, в какой ужасной ситуации она оказалась после того, как порылась в его вещах. В одном из них она воссоздает сцену, когда она заглянула в ноутбук своего покойного мужа.

"Порылась в компьютере моего покойного мужа после его смерти. Нахожу чаты его девушек, огромное количество чатов с разными девушками", — рассказывает девушка.

Затем она делится некоторыми цитатами, взятыми, судя по всему, из переписок ее покойного мужа.

"Она попала в аварию и сейчас находится в коме, а я совсем один", "Она бросила меня ради другого мужчины","Это уже второй раз, когда она бросает меня и нашу дочь", — писал мужчина.

Дальше женщина рассказала, что посмотрев на выписку со счета, обнаружила, что сотни долларов были потрачены на сайты для взрослых. Также она заметила деньги, которые были отправлены "подружкам".

Пользователи TikTok в разделе комментариев поддержали женщину и порассуждали о карме.

"Вселенная работает неисповедимыми путями. Он действительно сказал "моя жена умерла", и Вселенная наказала его", — написал один из зрителей.

Ранее Фокус сообщал, что женщина познакомилась с мужчиной в мусорном баке и вышла за него замуж. Эрин Шеффилд вышла замуж благодаря необычному хобби. Ее будущий муж по имени Дэйв поддержал ее увлечение и даже дарил подарки найденные в горе мусора.

Также стало известно, что парень бросил девушку в День святого Валентина, потому что она много ела во время ужина. Романтическое свидание влюбленной пары началось хорошо, но неожиданно для женщины закончилось расставанием. Они обменялись подарками, а после ужина мужчина бросил девушку по СМС.