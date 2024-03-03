"Это безумие": уборщица рассказала, почему после мытья полов они остаются грязными (видео)

По словам женщины по имени Донна, нужно правильно подбирать средства для уборки дома, чтобы сохранять чистоту и порядок. Некоторые швабры лишь разносят грязь по комнатам.

Не все швабры подходят для того, чтобы мыть ими пол дома. Некоторые из них попросту разносят грязь по комнате. Об этом рассказала профессиональная уборщица, передает Mirror.

По ее словам, многие люди совершают распространенную ошибку, когда хотят помыть дома полы шваброй. После этого белые носки могут продолжить впитывать грязь и останутся грязными.

Для того, чтобы этого не происходило, необходимо подтянуть свои хозяйственные навыки. К уборке можно относиться по-разному, говорит профессиональная уборщица, однако это необходимая работа для того, чтобы содержать дом в чистоте. Поэтому необходимо научиться делать это правильно.

Главная ошибка людей в том, что они используют неправильный тип швабры. В связи с этим полы и остаются грязными.

"Донна, известная как "Леди Уборка", регулярно делится в интернете советами по уборке, в том числе потрясающими видеороликами "до и после". Недавно Донна рассказала, что для того, чтобы сделать полы чистыми, нужно избегать использования губчатой швабры, так как она может оставить после себя кучу грязи", — говорится в сообщении.

В одном из своих роликов она рассказала, что губчатая швабра совершенно не поднимает грязь, а лишь отталкивает ее. Соответственно, комната остается в грязи даже после тщательной уборки.

Вместо нее можно использовать щетинный веник, дабы убрать сначала всю пыль, а после этого нужно взять швабру с насадкой из микрофибры. Она отлично подходит для того, чтобы содержать комнату в чистоте.

Пользователи сети согласились с ней и заявили, что использовать губчатую швабру — "это безумие", ведь она совершенно не помогает. Также поклонники поблагодарили ее за советы, которые пригодились в обычной жизни.

Напомним, 31 января сообщалось, что британец после 6-часовой уборки решил пошутить над своей женой и выслал ей счет на сумму в 700 фунтов за проделанные услуги в их общем доме. Женщина призвала его опомниться, ведь они женаты и воспитывают троих детей.