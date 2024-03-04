Парень ежедневно ездит в ночных поездах, чтобы не платить за дорогую аренду квартиры (фото)

За полтора года кочевой жизни подросток преодолел более 500 тысяч километров. Он завтракает в залах ожидания, а душ принимает в общественных бассейнах или развлекательных центрах.

17-летний Лассе Штолли из немецкого города Шлезвиг-Гольштейн решил покинуть родительский дом, а чтобы не платить за дорогую аренду квартиры, поселился в поездах Deutsche Bahn. Сейчас подросток-программист непрерывно путешествует по Германии и спит в ночных экспрессах. О его истории написало издание Business Insider.

Такое неожиданное решение Лассе принял в 16 лет после окончания школы: летом 2022 года он купил безлимитный годовой проездной и отправился в приключение, чтобы увидеть мир и ежедневно узнавать что-то новое.

Поезд стал домом

"Мой дом — это поезд. Днем работаю программистом, сидя в кресле первого класса, а ночью сплю в спальных вагонах. Таким образом исследую Германию: еду на север к морю или в Альпы на пешие прогулки. Если хочется шума и суеты большого города, то сажусь на экспрессы в Берлин или Мюнхен", — рассказывает Лассе и добавляет, что его любимый маршрут пролегает через долину Среднего Рейна между Майнцем и Бонном — там на скорости 100-150 км/ч поезд проезжает мимо реки и живописных виноградников.

Летом 2022 года Лассе Штолли купил безлимитный годовой проездной на железную дорогу и отправиться в приключение, чтобы увидеть мир Фото: Lasse Stolley

За полтора года кочевой жизни немец преодолел более 500 тысяч километров. Он завтракает в залах ожидания, а душ принимает в общественных бассейнах или развлекательных центрах.

"Каждый вечер я должен убедиться, что успеваю на ночной поезд. Иногда приходится очень быстро перепланировать свой график, если рейс задерживают или отменяют", — говорит путешественник и признается, что со временем привык к постоянным переездам и научился планировать маршруты и пересадки, хотя первые месяцы действительно было нелегко.

Багаж не проблема

Также Лассе пришлось научиться путешествовать без лишних вещей и одежды.

"Поскольку пространство очень ограничено, приходится тщательно выбирать то, что вам действительно нужно: избавиться от лишнего и ограничиться самым необходимым. Главное для меня — это ноутбук и наушники, которые обеспечивают хоть какую-то приватность", — рассказывает турист.

Лассе пришлось научиться путешествовать без лишних вещей и одежды. Фото: Lasse Stolley

По словам Штолли, такой необычный образ жизни обходится ему примерно в 10 тысяч евро в год. Поскольку проездной действителен еще в течение шести месяцев, он не планирует останавливаться в ближайшее время.

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Кроме того, мы рассказывали, что 68-летний пенсионер Ник Вишневски остается последним жителем дома Gowkthrapple неподалеку от шотландского городка Уишоу. Улица Стэнхоуп Плейс, на которой он живет, получила славу "самой одинокой в Шотландии", ведь отсюда выехали уже почти 200 человек.