Парень выбрал для жизни 5-звездочный отель, потому что арендовать квартиру дороже (видео)

Поиски привели Джоша Керра на курорт Xoria Deluxe Resort в Анталии. 28-дневный отдых там обойдется всего в 938 фунтов стерлингов.

Related video

Джош Керр из Великобритании заметил, что стоимость проживания в пятизвездочном турецком отеле с системой "все включено" выходит дешевле, чем аренда квартиры в центре города. Своим наблюдением парень поделился в TikTok, собрав больше 1 миллиона просмотров.

Керр признается, что платит за коммунальные услуги и аренду жилья в Манчестере 950 фунтов стерлингов (около 1,1 тыс. евро). Примерно за эти же деньги в Турции можно забронировать на 28 ночей пятизвездочный отель с системой "все включено".

Поиски привели Джоша на курорт Xoria Deluxe Resort в Анталии. Отдых там обойдется всего в 938 фунтов стерлингов — это с учетом перелетов туда и обратно.

Важно

Номера от 11 тысяч гривен: в старых "списанных" автобусах открыли люксовый отель (фото)

"Я только что узнал, что дешевле жить на 5-звездочном курорте по системе "все включено", чем в Манчестере. Перевозка багажа до 20 кг включена. Быстрое прохождение контроля. Чего еще желать?" — рассказывает парень в кадре.

Направив объектив камеры в окно, блогер продолжил: "А я здесь, живу в дождливом Манчестере. Посмотрите на этого чудака, он вытащил свой зонт. Мне он не понадобится. Не хочу показаться смешным, но я плачу 950 фунтов стерлингов за аренду, коммунальные платежи, налоги и все такое. А там вы получаете завтрак, обед, ужин, напитки и закуски. Что мы вообще делаем в Англии?" — говорит он.

Курорт Xoria Deluxe Resort в Анталии Фото: tripadvisor

В комментариях под видео пользователи сети начали делиться своими размышлениями.

"950 фунтов за аренду и коммуналку? Где это вы такое видели в Манчестере, потому что в Лондоне только аренда жилья стоит 2 тысячи фунтов стерлингов"

"Я работаю онлайн и вполне мог бы там работать"

"Ага, дистанционная работа выглядит еще более привлекательной"

"Единственной дополнительной затратой будет стирка одежды"

"Многие пожилые люди в основном живут на круизных лайнерах. Все включено, развлечения и медицинское обслуживание. Они не одиноки и о них заботятся. Обслуживание в номерах"

Кстати, Манчестер — один из самых дорогих городов Великобритании. Средняя стоимость аренды постоянно растет из-за заоблачных цен на жилье.

♬ original sound - Josh Kerr @joshkerr0 HOW IS THIS POSSIBLE!? Yet again I ask myself why am I still in England? Its literally cheaper to live in a 5 star resort than it is to live in Manchester… #fyp

Напомним, ранее Фокус писал о жителях небольшого городка Корби, что в английском графстве Нортгемптоншир, которые однажды проснулись от шока. Ведь в считанных метрах от их домов началось сооружение гигантского склада площадью 160,8 тыс. квадратных футов.

Кроме того, мы рассказывали, что 68-летний пенсионер Ник Вишневски остается последним жителем дома Gowkthrapple неподалеку от шотландского городка Уишоу. Улица Стэнхоуп Плейс, на которой он живет, получила славу "самой одинокой в Шотландии", ведь отсюда выехали уже почти 200 человек.